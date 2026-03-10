La Cámara Nacional Electoral bajó la lista de Zamora en el PJ de Tigre y la conducción queda para el massismo

Con el voto de los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, la Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó este martes el rechazo de la lista encabezada por Mario Zamora y dejó firme la proclamación de Luis Samyn Ducó al frente del Partido Justicialista de Tigre, de cara a la elección interna del 15 de marzo.

Según informaron fuentes judiciales, el fallo revocó la decisión del juez de primera instancia Ernesto Kreplak, validó lo resuelto por la Junta Electoral del PJ bonaerense y confirmó la proclamación de lista única en Tigre, lo cual deja afuera de la competencia interna al intendente de Tigre, Julio Zamora, hermano y jefe político de Mario Zamora.

La Justicia Electoral dejó firme la resolución partidaria que rechazó la oficialización de la lista de Zamora y confirmó la proclamación de Samyn Ducó, lo que deja al PJ de Tigre bajo la conducción de la lista Unidad. Se trata de un espacio referenciado en la conducción política de Sergio Massa y Malena Galmarini.

Sergio Massa y Malena Galmarini JUAN MABROMATA - AFP

En su fallo, la CNE ratificó el criterio adoptado por la autoridad partidaria del PJ bonaerense y sostuvo que “toda vez que el criterio seguido por el organismo electoral partidario (…) no se apartó de las disposiciones mencionadas (…) corresponde revocar la resolución apelada, lo que así se resuelve”.

“La junta electoral partidaria (…) consideró que la lista presentada había omitido al momento de la presentación la integración de 3 candidatos a congresales provinciales titulares, acompañando documentación que completaba la nómina con posterioridad al vencimiento del plazo para la presentación de listas”, especificó la CNE.

Los jueces de la Cámara Nacional Electoral: Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas

Los jueces electorales abundaron: “En virtud del principio de preclusión, no es posible la reapertura de etapas y momentos procesales ya extinguidos, considerándose válidos los actos que no fueron impugnados en tiempo oportuno.”

Antes, el fiscal Ramiro González sostuvo que “no aparecen en las constancias obrantes en autos elementos que permitan apartarse de la decisión adoptada por la Junta Electoral”, y recordó que la lista presentada por el espacio de Zamora “no cumplía con los requisitos para poder ser oficializada al momento del cierre del plazo”.

El domingo próximo, el peronismo de la provincia de Buenos Aires tendrá 17 elecciones internas en municipios en los que se definirá la conducción partidaria. La de Tigre era, hasta este martes, la interna número 18, pero quedó desactivada.