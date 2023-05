Cerraron los comicios en San Juan, con Uñac aún en guardia ante el fallo de la Corte

escuchar

SAN JUAN (Enviado especial).- Las 234 escuelas en las que se desarrolló la atípica elección de la provincia de San Juan cerraron sus puertas para dar paso al conteo de votos, que según estimaciones locales podría ofrecer sus primeros datos entre las 22 y las 23. Con el cierre de los comicios consumado, la jornada electoral mostró al gobernador Sergio Uñac todavía contrariado por el fallo de la corte Suprema de Justicia que suspendió la elección de las autoridades del Poder Ejecutivo Provincial.

La participación electoral llegaba el 66%, según datos provisorios previos al cierre. En San Juan hubo 603.276 electores habilitados para sufragar y 6461 candidatos, entre las categorías de gobernador y vice (que no se contabilizaron), diputados departamentales y proporcionales, intendentes y concejales.

Se definen las intendencias de los 19 departamentos de la provincia, con el foco de interés puesto en los más poblados y decisivos en materia electoral: Rawson, Capital, Rivadavia y Chimbas. Tanto Rawson como la Capital están gobernados por el uñaquismo (que manda en 15 departamentos). Rivadavia tiene un gobierno de Unidos por San Juan y Chimbas es un bastión de Gioja.

Están en juego 36 bancas en la Cámara de Diputados , que se renueva en su totalidad, con 19 diputados departamentales y 17 proporcionales (que surgen de tomar a la provincia como distrito electoral único, eligiéndose un diputado cada 40 mil habitantes).

La nota política del día la marcó el gobernador Uñac, que mostró que persiste su enojo por el fallo de la Corte que puso en duda que su candidatura sea lícita y, en consecuencia, llevó a la suspensión definida por el máximo tribunal el martes pasado.

Uñac llegó alrededor de las 11.30 al Colegio Secundario Profesor Froilán Ferrero, de Villa Aberastain, en el departamento de Pocito y, antes de emitir su voto, señaló: “ Voy a contestar [el fallo]. Lo que no sé es en carácter de qué, porque a mí no me han notificado. Hay un proceso iniciado contra el ciudadano Sergio Uñac; me presento como ciudadano, no como gobernador. A mí, como ciudadano y aludido en el proceso, nunca me han notificado. ¿Qué es el derecho de defensa, hay que respetarlo? Parece que no . Me siento suspendido por algunas fechas, hay que ver si me sacan del campeonato, o no”.

Uñac, al sufragar Twitter Sergio Uñac

En sus declaraciones antes de votar, Uñac criticó al auditor de la Nación Miguel Ángel Pichetto y al exgobernador José Luis Gioja, de quien fue vicegobernador y con el que ahora está enfrentado. “Lo único que sé es que Miguel Ángel Pichetto anticipó en San Juan, una semana antes, lo que la Corte hizo una semana después”, recordó al referirse a una reciente visita del exsenador.

“Los invito a que lean el artículo 175 [de la Constitución de San Juan] anterior y el 175 posterior. Está eliminada la vinculación entre el gobernador y el vice. Cuando se reformó la Constitución, yo era intendente, yo no he modificado la Constitución”, subrayó. Aunque no lo nombró, fue un tiro por elevación para Gioja, que en mayo de 2011 reformó la Constitución tras una consulta popular y habilitó un tercer mandato consecutivo para los gobernadores. Uñac era intendente de Pocito en ese momento, y en las elecciones de 2011 fue el compañero de fórmula de Gioja.

Exgobernador y candidato nuevamente a ese cargo dentro del mismo lema de Uñac pero en otra subagrupación, Gioja votó en una escuela del departamento de Rawson. “Nunca en la historia de la democracia en la Argentina se ha votado solamente por intendentes, concejales y diputados provinciales. Está guillotinado el voto ”, sostuvo.

José Luis Gioja, con su hermano Juan Carlos, al votar en el departamento de Rawson. Marcelo Aguilar - LA NACION

En la jornada se denunciaron irregularidades y se registraron algunos incidentes, como el que terminó en la detención de un fiscal general de una fuerza identificada con el diputado Javier Milei por haber insultado a autoridades de mesa e ingresar por la fuerza a un cuarto oscuro en una escuela de la Capital.

Los candidatos a gobernador Marcelo Orrego y Sergio Vallejos, ambos de Unidos por San Juan, denunciaron faltante de boletas. Orrego afirmó que las boletas testigo de su espacio no estaban en las urnas y que no había lugar en los cuartos oscuros para la multiplicidad de candidaturas de la oferta electoral. Pidió, incluso, que se permita poner las boletas “en sillas”, según dijo al votar en un colegio de Santa Lucía, su bastión, donde fue intendente y hoy gobierna su hermano, Juan José.

Marcelo Orrego votó en Santa Lucía LA NACION

Marcelo Orrego, candidata a Gobernador por Unidos por San Juan LA NACION

Vallejos radicó una denuncia por “desbaratamiento de los derechos contractualmente acordados” contra el Correo Argentino en la que señaló que las boletas de su espacio, Evolución Liberal, no fueron distribuidas durante el comienzo de los comicios. Es el postulante que presentó el recurso de amparo contra la candidatura de Uñac que tomó la Corte Suprema para suspender la elección a gobernador.