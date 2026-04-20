Milei se metió en la interna libertaria, defendió a Lemoine y minimizó a su biógrafo, Nicolás Márquez

El presidente Javier Milei se metió este lunes en la interna libertaria que desde hace días sacude las filas oficialistas. Luego de que el biógrafo Nicolás Márquez cuestionara la continuidad de Manuel Adorni en el gobierno por las causas judiciales que lo rodean, la diputada Lilia Lemoine puso reparos en que sea convocado a entrevistas periodísticas sin pertenecer al espacio, postura a la que se alineó el mandatario que está de gira en Israel.

“LILIA TIENE RAZÓN”, escribió Milei en X al citar un fragmento de una entrevista a la diputada en LN+. “Muchas veces, con toda la intención de ensuciar, llaman a personas a opinar (sabiendo la respuesta que muchos usan para ganar cámara) como si fueran parte de LLA aun sabiendo que no lo son”, agregó en alusión a Márquez, quien había pasado segundos antes que Lemoine. “En 2023 lo han hecho miles de veces con el fin de ensuciar”, subrayó.

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