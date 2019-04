Fuente: Archivo

La exsenadora Hilda "Chiche" Duhalde analizó la actualidad política y ratificó, en una entrevista que brindó a Radio Cultura, su apoyo al exministro de Economía Roberto Lavagna . La dirigente peronista también se refirió a la "grieta" y por primera vez contó una anecdota sobre el día en que Eduardo Duhalde finalizó su mandato: "En el momento que mi esposo le estaba poniendo la banda a Kirchner, vinieron a desalojar a toda mi familia".

A diferencia de su marido, Duhalde se definió como una persona "políticamente incorrecta", y es por ese motivo que recordó la anecdota en la que apuntó contra el kirchnerismo, la cual definió como la primera de muchas, aunque no brindó mayores detalles.

"No creo que la gente en política sea de una manera y en la vida privada de otra. No creo en dos caras y tampoco me compro los envases lindos", apuntó la exsenadora.

Asimismo, la dirigente peronista ratificó su respaldo al exministro de economía Roberto Lavagna, pero dijo que aún no están definidos los cargos, ni tampoco reveló quién podría ser el candidato del partido para ir por la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, Duhalde opinó que el espacio podría contar con la adhesión de un sector del kirchnerismo, como así también del macrismo.

"Me parece que tenemos que tender puentes. No queremos gente con prontuario", indicó Duhalde al ser consultada por la "grieta".