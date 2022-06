Chino Navarro: “Me parece bárbaro que Cristina se reúna con Melconian”

Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias y dirigente del Movimiento Evita, una de las agrupaciones apuntadas por Cristina Kirchner por el reparto de planes sociales, aseguró hoy que le pareció “bárbaro” que la vicepresidenta se haya reunido con el economista de la Fundación Meditarránea Carlos Melconian.

“Me parece bárbaro que Cristina se reúna con Melconian, porque que hay que hablar con personas distintas”, señaló Navarro en declaraciones a Radio Mitre.

“¿Cómo me va a pedir mi opinión un presidente y yo no voy a ir? Desde la vuelta de la democracia yo me vi con todos y faltaba Cristina. Y bueno, llegó el momento. Hubo la institucionalidad de por medio y luego se dividió. Lo institucional fue media hora y el resto actualidad”, explicó Melconian en la misma radio.

Melconian contó que durante la reunión -que según pudo saber LA NACION duró alrededor de tres horas- no tuvo tapujos en expresarle a la exmandataria su postura en materia económica. “Se sabe qué opinión tengo de la performance económica actual. La Argentina hace 12 años está en el mismo lugar y nosotros pensamos en un capitalismo donde tiene que haber un cambio de régimen y estamos abocados en ese tema”, indicó y en ese sentido advirtió: “El 2023 va a llegar y, si algún día te toca, vos tenés que saber cómo se hace esto. Hablar no implica que te vayan a imponer sectorialmente las cosas, pero si no hay un acuerdo entre la clase política donde se eliminen las posiciones extremas va a ser muy difícil”.

Luego de disertar sobre la necesidad de “armar una masa crítica”, continuó: “No me sorprendió el llamado de Cristina, de la misma manera que no me sorprendió cuando he hablado con otros presidentes. Con todos ellos hablo respetuosa y educadamente, y les digo estas mismas cosas: que el fisco así no va más, que ha quedado desmitificado que la emisión no produce inflación, o que el tipo de cambio libre y flotante es un lugar de llegada, no de partida, como le dije a Mauricio Macri”.

Cuando le preguntaron si creía que la vicepresidenta había tomado nota de su análisis, se limitó a responder: “Supongo por su actitud corporal que escucha mucho. Pero qué se yo”. Y ante la consulta sobre cuáles son las principales preocupaciones de Cristina Kirchner, dijo: “Tomemos siempre como referencia sus apariciones y sus comentarios públicos: el tema de la moneda, de las importaciones y el fisco”.

Planes sociales

Sobre las críticas de la vicepresidenta, el Chino Navarro, cercano al presidente Alberto Fernández, apuntó: “Uno entra en una inercia de debate y discusión y no sé si es lo más sano. Lo que hay es un dato que es concreto: Argentina tiene 10 millones de personas que trabajan todos los días fuera del Estado y del sector privado. El Potenciar Trabajo lo gestionan organizaciones sociales porque el Estado no puede”.

“Lo que el beneficiario percibe lo cobra a través de una tarjeta. Lo que digo es que la mayoría de los hombres y mujeres de las organizaciones sociales laburan bien. A los deshonestos hay que apartarlos. El Potenciar Trabajo es un salario complementario, tenés la responsabilidad de trabajar cuatro horas mínimo en un comedor popular o en un refugio para mujeres golpeadas. Ahí el Estado no aparece”, aclaró Navarro.

“Yo no sé por qué Cristina plantea lo que plantea. Yo hago política desde siempre, casi siempre con un cargo rentado. Los políticos, desde 1983 consolidamos el sistema político pero el problema económico lo empeoramos. En vez de pelearnos tenemos que construir porque la que pierde es la Argentina”, señaló el secretario de Relaciones Parlamentarias.

“Nosotros tenemos más responsabilidad que la oposición. Nuestro peor error fue crear una coalición para ganar pero no pusimos el mismo empeño para ponernos de acuerdo en cómo gobernar. No tenemos una hoja de ruta. Yo pido que si en 2023 tenemos alguna chance de ganar, que yo nok lo descarto, que no tengamos el mismo error. Tratemos de sacar el país adelante, metamos a la sociedad dentro de la política. A mí esto que hizo Larreta de convocar actores nuevos no me parece mal”, cerró Navarro.