“Chino” Navarro minimizó el conflicto mapuche y dijo que no se puede “acusar de terrorismo sin pruebas”

El funcionario de la jefatura de Gabinete y dirigente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, se sumó al revuelo político por el conflicto mapuche, lo minimizó, y aseguró que no se puede “acusar de terrorismo sin pruebas”.

Navarro, en una primera instancia, cuestionó los ataques sucedidos en Río Negro. “Repudio todo hecho de violencia, se lo adjudique quien se lo adjudique. La violencia no es buena en democracia y la Justicia tiene que investigar”, planteó, en TN.

Pero en paralelo, el funcionario afirmó que hay una sobredimensión de los hechos. “Vos tenés un problema que está agrandado, está exacerbado. Si lo comparamos con Chile no tiene nada que ver, no tiene nada que ver la Patagonia chilena con la argentina. Todos estos incidentes, de esta organización que se ha calificado de terrorista, los he leído de dirigentes de Juntos por el Cambio”, sostuvo.

Navarro, quien comentó tener “sangre mapuche como la mayoría de los rionegrinos”, continuó: “La RAM es lo que está dando vuelta y se propicia en algunos dirigentes de la oposición y también en algunos periodistas y medios dependientes por su clara vocación opositora a nuestro gobierno también hablan de terrorismo de la RAM”.

Facundo Jones Huala se encuentra preso en Chile y la justicia trasandina le negó, esta semana, la libertad condicional

Consultado por el incendio en el Club Andino, dijo: “Eso es un incendio que yo repudio, me parece un disparate. La Justicia debe investigar, es un hecho de vandalismo que el derecho penal tiene figura para sancionar y castigar. Pero de ahí a que hablemos de terrorismo, de ahí a que acusemos a sectores mapuches sin ninguna prueba porque no hay una fotografía, salvo unos folletos. A lo sumo puede ser un indicio, pero no una prueba”.

Por otro lado, llamó a no generalizar respecto al comportamiento de todos los integrantes de este pueblo. En ese sentido, Navarro expresó: “La comunidad mapuche está afuera, no la estigmaticemos más. Seamos más sensatos y cuando digamos ‘terrorismo’, tengamos alguna prueba”.

En cuanto al dirigente mapuche Facundo Jones Huala, preso en Chile, señaló: “Jones Huala es una persona que representa una minoría absolutamente minoritaria que no representa los intereses ni la cultura, ni la historia ni la comunidad mapuche. Si plantea violencia no tiene cabida en la democracia”.