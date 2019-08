Empleados estatales protestan a raíz de la demora en la cancelación de haberes Crédito: Twitter

RAWSON.- Piquetes en los accesos a las principales localidades de la provincia y una movilización de empleados estatales que se anticipa multitudinaria son parte del escenario de crisis en Chubut, a raíz de la demora en la cancelación de haberes de empleados públicos. Pese a que el Gobierno diseñó un esquema de pago escalonado, se estima que el 60% todavía no cobró el sueldo.

El gobierno provincial convocó a los gremios estatales a una reunión para hoy, a las 10, con el objetivo de intentar destrabar el conflicto que mantiene a las escuelas sin clases, hospitales con guardias mínimas y el servicio de justicia paralizado.

Sin embargo, la Mesa de Unidad Sindical (MUS) denunció que no tuvo una invitación formal al encuentro y ratificó las medidas de fuerza. Los estatales reclaman además por el funcionamiento de la obra social SEROS y el descuento de días a quienes realizan medidas de fuerza, un punto que el gobernador Mariano Arcioni puso ayer como punto de negociación con los gremios.

Los cortes de ruta se mantienen también en caminos claves para el ingreso a los yacimientos, en Comodoro Rivadavia. También en Esquel, Trelew, Rawson y Puerto Madryn.

Marcela Capón, dirigente gremial de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) criticó que solo han cobrado un 40% de los trabajadores estatales y que el resto de los empleados públicos no sabe cuándo percibirá sus haberes de julio. Según está previsto, el siguiente pago será este fin de desde abril porque no se pagó ninguno de los aumentos y muchos de los compañeros no sabemos cuándo van a cobrar. Ni hablar de la obra social y el estado de las escuelas. Es por eso mantenemos los reclamos", afirmó Capón.

Mientras tanto, el gobernador Mariano Arcioni le pidió a los gremios que "no perjudiquen los ingresos a la Provincia" y llamó a la razonabilidad, coherencia y al diálogo. En ese sentido aseguró: "estamos dispuestos a no descontar los días de paro y a dialogar para que los chicos vuelvan a las aulas". Sobre Arcioni pesa una denuncia penal presentada por la Asociación de Magistrados de Chubut, que reclamó la normalización del servicio de salud.

Cortes en todos los accesos a la provincia

Los estatales, en tanto, marcharán a Rawson para reclamar por el pago de sueldos. Se espera una convocatoria multitudinaria, en lo que será una caravana que partirá desde el Museo de la Memoria (ex aeropuerto viejo) y llegará hasta Rawson, con el punto cúlmine en Casa de Gobierno.

La consigna es "En defensa de los derechos de los trabajadores y del pueblo chubutense. Ni un paso atrás". En el acceso sur a Puerto Madryn, un grupo se instaló desde las 7:30 hasta pasado el mediodía. El referente de los viales en esa región de la provincia, Camilo Neira, aseguró que "estamos con el acompañamiento de la gente de Rawson y Gaiman del Sitravich y también los integrantes de la Mesa de Unidad. ATECh y algunos compañeros de pesca, de ATE de Madryn".

Con respecto al pago del segundo tramo a los estatales, previsto para mañana, aseguró: "Vamos a esperar que se cumpla y mañana (por hoy) concurriremos a la movilización y hay otro corte programado para el viernes".

Ayer en Esquel, trabajadores del Estado provincial, nucleados en distintos gremios que responden a la Mesa de Unidad Sindical, se movilizaron a la Ruta Nacional 259 de salida de la ciudad hacia el empalme con la Ruta 40, para manifestar su reclamo por el atraso en el pago de los sueldos de julio a activos y jubilados; cumplimiento de lo acordado en paritarias, y reactivación de la obra social SEROS.

En tanto, en Comodoro, hubo manifestaciones en ruta 3 y 26 y 3 y 39 desde las 5 de la mañana y hasta las 17 horas, al igual que en los alrededores de la ciudad, donde el frío no impidió que los trabajadores sostuvieran el reclamo por el pago de sueldos que iniciaron días atrás.