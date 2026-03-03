Chubut: un ciclista chocó contra la puerta de un auto, cayó debajo de un colectivo y se salvó de milagro

Un ciclista se salvó de milagro en la ciudad chubutense de Trelew tras chocar contra la puerta de un auto, caer sobre el asfalto y quedar debajo de un colectivo. La rápida reacción del chofer evitó una tragedia.

El hecho ocurrió sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura de 12 de Octubre, y quedó registrado en un video capturado por las cámaras de seguridad del lugar. Las imágenes del incidente vial muestran el momento en que un automovilista abre la puerta de su vehículo estacionado de forma repentina y sin advertir el paso del hombre.

Video del accidente en Trelew

El impacto fue inevitable. La víctima salió despedida de su bicicleta y quedó tendido sobre el asfalto justo en el trayecto de una unidad de la empresa Transporte El 22 que circulaba a pocos metros. En una maniobra que evitó una tragedia, el colectivero reaccionó con rapidez y logró frenar a centímetros del ciclista.

Minutos después de la colisión, el ciclista fue trasladado al Hospital Zonal de Trelew. Según consignó el medio local Comodoro 24, se encuentra fuera de peligro y será evaluado para descartar posibles lesiones.

Tras el accidente vial, Néstor López, el chofer detrás del volante, expresó ante la prensa: “Alcancé a frenar y gracias a Dios no le pasó nada al muchacho”.

Noticia en desarrollo.