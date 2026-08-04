Científicos, politólogos y diplomáticos participaron de un debate para el desarrollo argentino

Científicos, politólogos, diplomáticos y empresarios se reunieron este martes en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), en el marco del ciclo “Repensar Argentina”, para debatir sobre las posibilidades de desarrollo del país y esbozar propuestas de cara a las próximas décadas. Entre los expositores estuvieron el diplomático Rafael Grossi, el sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga y la investigadora del Conicet Raquel Chan.

A lo largo de la jornada, organizada por la Fundación SMS, la Universidad de St. Gallen, la Embajada de Suiza en la Argentina, la Cámara de Comercio Suizo Argentina, LA NACION y Clarín, se repitieron tres ejes: la necesidad de inversión, la urgencia de alcanzar consensos básicos y la importancia de pensar en el conjunto de la sociedad.

Pablo San Martín, titular de la Fundación SMS Argentina, abrió el encuentro y convocó a discutir “qué país queremos construir”. “No existen los países perfectos, pero tampoco los exitosos por casualidad”, sostuvo, y agradeció a LA NACION por acompañar la iniciativa.

Pablo San Martin, presidente de SMS Pilar Camacho

Andrea Semadeni, embajador de Suiza en la Argentina, destacó los lazos entre ambos países y afirmó que “el camino [para el desarrollo] es la innovación, que crea oportunidades nuevas de negocios”.

Andrea Semadeni, embajador de Suiza en la Argentina Pilar Camacho

Fue el español Tomas Casas i Klett, investigador de la Universidad de St. Gallen, quien presentó la herramienta que marcó el encuentro: el Elite Quality Index (Índice de Calidad de la Élite), que mide 151 países a partir de 149 indicadores públicos desde 2020.

“Desde afuera, la Argentina parece un país con posibilidades inmensas por sus recursos humanos y naturales", señaló, antes de referirse al caso como “el misterio argentino”: un país que no logra traducir su potencial en riqueza. Este año el índice ubicó al país en el puesto 104, una caída respecto de la posición 70 en 2024 y 86 en 2025. La herramienta, explicó, mide específicamente la capacidad de las élites de cada país –los grupos con influencia en distintos ámbitos– de crear o extraer valor a través de sus modelos de negocio.

Ciclo "Repensar Argentina" en el Malba Pilar Camacho

Vaca Muerta, el litio, el capital humano y el turismo son industrias que podrían “romper el eterno retorno” del ciclo de crecimiento y crisis que atravesó la Argentina en los últimos 70 años, sostuvo. A eso sumó la inversión y el comercio con Asia, cuyo “auge es imparable”, y valoró el equilibrio fiscal y la baja de la inflación.

“[Los argentinos] sois pesimistas. Mi optimismo está basado en el potencial de creación de valor que tienen no solo las élites, sino también las no élites [la mayoría de los ciudadanos] argentinas”, planteó el investigador, en diálogo exclusivo con LA NACION tras su exposición.

Y agregó: “Hay una forma muy clara de ver quién genera y quién extrae valor: la inversión. Los beneficios que generas, los reinviertes durante dos décadas, y al final creas una empresa que tiene un valor increíble, comparable con el de las élites americanas y europeas”.

Tomas Casas i Klett, investigador jefe de Universidad de St. Gallen, presentó el Elite Quality Index Pilar Camacho

El primer panel de la mañana, moderado por la periodista de LA NACION Luciana Vázquez y Miguel Wiñazki, de Clarín, tuvo como protagonista al diplomático argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a secretario general de Naciones Unidas, quien fue presentado por Vázquez como “miembro de la élite global que crea valor”.

Luciana Vázquez, periodista de LA NACION, moderó los paneles Pilar Camacho

Grossi expresó la necesidad de que la Argentina avance en acuerdos básicos sobre aspectos fundamentales, particularmente en torno a asuntos científico-tecnológicos. A su vez, destacó la importancia de “unir de un modo virtuoso el eje científico-tecnológico con el aparato productivo”.

Mencionó los sectores nuclear, espacial, biotecnológico, agroindustrial, la economía del conocimiento y la energía como áreas con verdadero potencial de desarrollo en el país, siempre que logren combinarse el mundo académico y el sector productivo.

Julio Saguier estuvo presente en el ciclo "Repensar Argentina" Pilar Camacho

“¿Cómo logramos un círculo virtuoso en una Argentina fragmentada, con los elementos que tenemos? Eso es absolutamente posible. Es posible sentarse con [el presidente de Rusia, Vladimir] Putin y con [el presidente de Ucrania, Volodimir] Zelenski [dijo, en alusión a su propia experiencia]. Imagínense si no va a ser posible, dentro de una misma sociedad, encontrar vectores de comunicación”, afirmó Grossi, quien intervino en el panel de manera virtual.

En paralelo, advirtió que no es necesario renunciar a las convicciones ideológicas de cada grupo para llegar a esos acuerdos.

Rafael Grossi, titular de la OIEA, participó del panel moderado por Luciana Vázquez y Miguel Wiñazki Pilar Camacho

Ante la consulta de Vázquez sobre cómo alcanzar acuerdos fundamentales en un contexto de élites tan polarizadas, Grossi se mostró optimista y señaló que existen consensos crecientes en torno a la importancia de las instituciones y de fundamentos económicos sanos.

El segundo bloque, moderado por Vázquez y la periodista de Clarín Silvia Naishtat, reunió a Rodrigo Zarazaga, sacerdote jesuita y titular del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), y a Raquel Chan, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) especializada en biotecnología.

Zarazaga sostuvo que en la Argentina “las reglas de juego están perfiladas por extractivistas [de valor]”: sectores que construyen riqueza a partir de privilegios, que extraen rentas de su relación con el Estado y que “modelan las instituciones y la Justicia”.

Rodrigo Zarazaga, sacerdote jesuita y fundador del CIAS Pilar Camacho

Por eso, planteó la necesidad de conformar una “coalición de los buenos” entre élites económicas y políticas generadoras de valor, capaz de enfrentar esos privilegios, construir un contrapoder y financiar la política. “Tiene que ser una élite empresarial que vea en el desarrollo de toda la Argentina su propia riqueza”, afirmó.

Esa coalición, agregó, debería definir qué le propone a los sectores más vulnerables y construir consensos en torno a la Justicia, la educación y el empleo. “No sé si es posible, pero es necesario”, concluyó.

Chan, por su parte, centró su intervención en la fuga de investigadores formados en la Argentina, situación que atribuyó al gobierno de Javier Milei. También llamó a incrementar la inversión en ciencia y señaló que en el país no existen institutos que vinculen ciencia y producción: “La ciencia no genera valor visible fácilmente y el empresario no quiere invertir. En el medio tiene que haber algo que los una”.

Raquel Chan, investigadora del Conicet Pilar Camacho

Según pudo saber LA NACION, se realizará esta tarde un encuentro privado en la Cámara de Comercio Suizo Argentina entre académicos, intelectuales y representantes de think tanks con el objetivo de “explorar puntos en común sobre los desafíos estructurales” que condicionan el desarrollo del país. La idea, señalaron las fuentes consultadas, es que el proyecto tenga continuidad en el tiempo y derive en propuestas concretas: modelos de negocio generadores de valor y los cambios legislativos necesarios para incentivarlos.