Raquel Chan, la científica argentina que creó semillas resistentes a la sequía y ganó un premio internacional

Es el segundo año consecutivo en el que una científica argentina recibe esta distinción internacional: la investigadora argentina Raquel Lía Chan, radicada en Santa Fe, es la ganadora de la 28° edición del Premio Internacional L’Oréal-Unesco “Por las mujeres en la ciencia”, en representación de América Latina y el Caribe. Según destacaron los organizadores del premio, se la galardonó “por haber transformado los fundamentos de la biología vegetal en innovación agrícola gracias su descubrimiento de genes y mecanismos biológicos que mejoran la tolerancia de las plantas a los cambios ambientales”.

Se trata de la primera vez que la biotecnología, la disciplina de la investigadora Chan, es distinguida en el premio. Además, por segundo año consecutivo una científica argentina es reconocida con este premio regional. Raquel Chan tiene 66 años y trabajó en distintos ámbitos de la investigación en biotecnología en distintas instituciones de Santa Fe, donde fue, entre otras cosas, directora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de esa provincia por dos períodos.

Chan viajará el 11 de junio a la sede de la Unesco en París, Francia, para recibir su distinción. Con este reconocimiento, la Argentina se consolidó como el país de América Latina con mayor cantidad de científicas distinguidas por este galardón internacional, alcanzando un total de 12 investigadoras premiadas. El año pasado lo obtuvo María Teresa Dova.

Chan se enfocó en el estudio de los mecanismos moleculares que desarrollan las plantas para adaptarse a los cambios ambientales Manuel Cascallar

Cada año, un jurado científico internacional de gran prestigio, que abarca hasta diez especialidades científicas diferentes y está compuesto por miembros procedentes de los cinco continentes, selecciona a cinco galardonados de entre cientos de candidatos, en reconocimiento a sus destacados logros a escala mundial. Según se explicó, se premia a investigadoras de las ciencias de la vida y medioambientales, así como de las ciencias físicas, las matemáticas y la informática, en años alternos.

Este año se premian proyectos vinculados a Ciencias de la Vida y Medio Ambiente. Para el galardón, se selecciona a una ganadora de cada una de estas cinco regiones: África y los Estados Árabes; Asia y el Pacífico; Europa; América Latina y el Caribe, y América del Norte. Cada una de ellas recibe 100.000 euros, además de formación en oratoria y distintas oportunidades en los medios de comunicación para dar a conocer su trabajo tanto en la comunidad científica internacional como entre el público en general.

Chan realizó estudios de grado en la Universidad Hebrea de Jerusalén y su tesis doctoral en el Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos de la Universidad de Rosario. Luego de una estadía posdoctoral en el Instituto de Biología Molecular de Plantas en Estrasburgo, Francia, se incorporó en 1993 en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario.

Según su perfil publicado por la Academia Nacional de Ciencias, a la que se incorporó en 2020, es coautora de 83 publicaciones internacionales, ocho capítulos de libros, decenas de artículos de divulgación y coinventora de nueve patentes internacionales, todas transferidas a empresas biotecnológicas.