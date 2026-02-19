Citan a indagatoria a Tapia y Toviggino por evasión y les prohíben salir del país

El titular de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, fueron citados a declarar en indagatoria acusados de haber retenido aportes previsionales y haber evadido el pago de impuestos. Además, se les prohibió la salida del país.

La decisión es del juez en lo penal económico Diego Amarante y las audiencias serán el 5 y el 6 de marzo próximos, respectivamente. A Tapia y a Toviggino se los acusa del delito de omisión del pago de aportes de la seguridad social de jugadores y empleados.

Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62.

El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.

En cuanto a la prohibición de salida del país, el juez dice que la dicta por “la gravedad de los hechos investigados” y “la severidad de la pena” que podría corresponderles a los acusados, “y en miras a garantizar la regular realización de los actos procesales que aquí se ordenan”; es decir, para garantizar que se lleven a cabo las indagatorias. No se sabe si la prohibición será levantada después de esas declaraciones, en un año en el que Tapia tiene previsto viajar porque se juega el mundial de fútbol. Además, el 27 de marzo, la selección argentina se enfrentará a la española por la Finalissima.

Las medidas conocidas hoy se ordenaron luego de que los abogados de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) Matías Alejo Gentile Brezigar y Felicitas Achábal, las solicitaran.

La decisión abarca a la AFA, como organización, a Claudio Fabián Tapia, a Pablo Ariel Toviggino y a los directivos Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Roberto Lorenzo y Víctor Blanco Rodríguez.

“Existiendo motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados, cítese a la Asociación del Fútbol Argentino y a Claudio Fabián Tapia a las audiencias que se fijan para el día 5 de marzo de 2026 a las 10:30 y 12:00 horas”.

Y citó a Toviggino para el 6 de marzo y a Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Ariel Malaspina, a las audiencias que se fijan para el 9 de marzo.

Pablo Toviggino y Claudio Tapia, los hombres fuertes de la AFA que están bajo sospecha

Por eso es que el juez le comunicó la medida a los abogados defensores de los acusados, a la Dirección Nacional de Migraciones y al Ministerio de Seguridad Nacional.

El organismo recaudador del Estado nacional evaluó que se trata de una apropiación indebida de tributos porque la AFA actuó como “agente de retención” de la plata de jugadores, empleados, o proveedores y no se los dio al fisco. “Al no depositarlos, la AFA abusó de la confianza depositada por la ley”, dijo.

Con una ampliación de la denuncia original, el monto se elevó a más de $19.500 millones. La hipótesis de la Justicia es que el dinero podría haber sido utilizado como una herramienta de financiamiento por parte de la AFA.

Además de esta causa, la AFA es investigada por posible lavado de dinero, en jurisdicción de Lomas de Zamora, por una supuesta administración fraudulenta ante el desvío de fondos cobrados en los Estados Unidos, y por el presunto uso de testaferros, en un encubrimiento de lavado de dinero, en otro caso, contra su tesorero Pablo Toviggino.