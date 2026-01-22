Milei se reunió en Davos con el titular de la FIFA y prepara otra denuncia contra Chiqui Tapia

Desde el otro lado del mundo, los hermanos Milei le enviaron un mensaje a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en medio de las sospechas por corrupción en negocios vinculados a dirigentes de la entidad y tras la denuncia de la ARCA por presunta retención de impuestos. Sonrientes y con pulgares hacia arriba, el Presidente y su hermana se retrataron con Gianni Infantino, el número uno de la FIFA, tal vez el aliado internacional más importante de Tapia. Sucedió en Davos, Suiza, donde el jefe del Estado participa del Foro Económico Mundial.

La imagen se concreta después de que el juez en lo penal económico Diego Amarante haya aceptó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como querellante en la causa en la que el Gobierno denunció a la AFA y a su presidente, Claudio Tapia, por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por miles de millones de pesos.

Milei y el titular de la FIFA, Gianni Infantino

“Todos se quejan, pero ningún gobierno avanzó contra la AFA como lo hicimos nosotros”, dijo ayer a LA NACION una voz relevante del Poder Ejecutivo. La opinión fue antes del encuentro de los Milei con Infantino. De la reunión, el Gobierno solamente divulgó la foto y no precisó qué temas se abordaron.

El Ministerio de Justicia emitió ayer un comunicado en el tomó distancia de las acusaciones de la opositora Elisa Carrió sobre un presunto acuerdo con sectores judiciales y del peronismo por el reciente cambio de juez que tuvo uno de los expedientes vinculados a los negocios de dirigentes de la AFA. En la Casa Rosada rechazan una eventual contramarcha de Milei en lo que se denomina el AFAgate.

Para defender su posición, el Gobierno dejó trascender que en las próximas horas podría concretarse una nueva denuncia de la ARCA contra la cúpula de la AFA.

Tal como dije, pacto del gobierno con Massa. La corrupcion queda en manos de las mafias. pic.twitter.com/ap2G5gPXnP — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) January 20, 2026

Así lo deslizó una importante fuente consultada por LA NACION, que lo consideró “muy probable”, pero declinó de dar detalles de lo que contendría la nueva avanzada del espacio libertario contra el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Toviggino.

La primera embestida de la ARCA contra la AFA fue en diciembre pasado, cuando presentó la denuncia porque, al controlar las contribuciones de la Asociación, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones.

Adorni, Karina Milei y Tapia, en Paraguay, cuando se promocionó el Mundial 2030 Presidencia

Esa denuncia recayó en el juzgado penal económico de Diego Amarante, que este lunes aceptó al ARCA como querellante, en el marco de esa causa por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por miles de millones de pesos. Es el único expediente en el que Tapia está imputado.

El presidente de la Nación, Javier Milei, y el presidente de AFA, Claudio Tapia

La otra vía por la que el Gobierno buscó avanzar fue el de la intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ), para que la AFA presente balances pendientes y justificar gastos por cientos de millones de dólares, lo que tenía como fecha máxima este martes y la institución terminó presentando antes.

La semana pasada, el titular de la IGJ, Daniel Vítolo, descartó por ahora la eventual designación de un veedor oficial para controlar las cuentas de la entidad comandada por Tapia. Fue después de las audiencias con los contadores de la casa madre del fútbol argentino y de la Superliga.

El funcionario aclaró que, a partir de lo que surja del análisis de datos suministrados por la AFA, “podrá determinarse si deben exigirse mayores precisiones o si se tendrá por cumplido el requerimiento”.

En el Gabinete de Milei se mostraron convencidos en las últimas horas de que, una vez que se analicen los documentos entregados por la AFA, la IGJ le terminará recomendando al Presidente que designe veedores oficiales para monitorear las cuentas de la entidad que conduce Tapia.

Al tiempo que descartaron que eso significara una contradicción con las declaraciones de Vítolo.

El titular de la IGJ había dicho días atrás: “Las declaraciones de los contadores y las presentaciones de AFA desagregando los conceptos de sus balances, comenzando a abrir detalles de las cuentas globales objetadas en sus estados contables de los ejercicios 2017 a 2024 -información que se encuentra ahora bajo análisis de los técnicos del organismo- hace descartar en este momento toda posibilidad de proponer la designación de veedores contables en la entidad”.

Daniel Roque Vítolo, inspector general de justicia y titular de la IGJ Ricardo Pristupluk - LA NACION

En la Casa Rosada niegan que existan diferencias con Vítolo respecto de la actitud que debe tomar el Ejecutivo frente al escándalo de la AFA. “Él habló de tiempos y procedimientos y está bien”, dijeron en Balcarce 50 en relación al proceso administrativo que se está desarrollando. Al tiempo que insistieron en que están convencidos de que cuando el tiempo y análisis avance se terminará viendo “la necesidad de ponerlos”.

En cuanto a tiempos, los primeros están puestos a fines de la semana próxima, como posible primera parada en la que se conozcan más definiciones. Porque será allí cuando se hayan terminado de abrir y examinar los documentos entregados por la AFA y dependiendo de esos resultados, se verá cómo avanzar.

Acusaciones cruzadas y la posibilidad activa de veedores

“Tal como dije, pacto del Gobierno con [Sergio] Massa. La corrupción queda en manos de las mafias”, alertó Carrió. En tanto que Facundo Del Gaiso, uno de los denunciantes en la causa por la fastuosa quinta de Pilar, apuntó contra la IGJ: deslizó en su cuenta de la red social “X” que el ente regulador se encaminaba a aprobar los balances contables de la AFA y autorizar el traslado de su sede al municipio de Pilar.

El Ministerio de Justicia se hizo eco de los mensajes difundidos por Del Gaiso y Carrió, y emitió un comunicado para desmentir un supuesto pacto con Massa o la conducción de la AFA. El posteo fue retuiteado por Santiago Caputo, el principal asesor del Presidente.

“Es falso que la Inspección General de Justicia, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, haya destrabado o avalado irregularidades vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino y la Superliga”, consignaron en el comunicado de la cartera dirigida por Mariano Cúneo Libarona.

Desde el Gobierno manifestaron que fue la IGJ “quien formuló y dio a conocer públicamente las observaciones a los estados contables de la AFA y de la Superliga, luego de ocho años sin control alguno”. Con el fin de disipar las sospechas sobre un presunto pacto con Tapia, agregaron que “lejos de aprobar un cambio de sede, denunció la irregularidad e ilegalidad del supuesto traslado de la sede social de la AFA desde la calle Viamonte a un inmueble baldío ubicado en Pilar”. Y que tanto la AFA como la Superliga “fueron intimadas a presentar la documentación correspondiente y a brindar las explicaciones del caso, y se citó a los auditores intervinientes”.

Al tiempo que resaltaron que, actualmente, “toda la documentación se encuentra bajo análisis por parte del organismo de control. Al día de hoy, la IGJ no ha registrado ni aprobado los estados contables de la AFA correspondientes a los ejercicios 2017–2024, ni los de la Superliga 2020–2024″.