Un militante del peronismo en La Plata vinculó directamente a figuras centrales del Frente Renovador de Sergio Massa con Julio “Chocolate” Rigau , el puntero detenido mientras retiraba dinero de 49 tarjetas de empleados de la Legislatura bonaerense. El joven afirmó que se presentó en la causa que impulsa la fiscal Betina Lacki, pero no declaró porque en ese momento la causa estaba cerrada. Este miércoles Telenoche dio a conocer su testimonio. “Yo puedo decir con seguridad que lo de Chocolate no es un caso único. No son solo 48 [tarjetas]: 48 son solo unos pocos. Chocolate, no hay uno”, sostuvo.

El testimonio televisivo deberá ser ahora corroborado en la causa judicial, ya que la fiscal Lacki lo citará para mañana a declarar. Fuentes judiciales explicaron a La Nacion que el testigo ya fue convocado en dos oportunidades, pero no se presentó. Del lado del testigo aclararon que hasta esta tarde que todavía no habían recibido la notificación correspondiente.

“Trabajé con Facundo Albini. Lo conocí en el 2020, trabajé más en el 2022, por un período de tiempo me alejé, volví ahora en 2023 al iniciar de nuevo las elecciones. Lo que yo vengo a contar es un poco lo que pasa adentro y la gente no sabe. En realidad, es el derecho que todos tenemos a saber con los fondos que se desvían”, afirmó Emiliano Funes ante la cámara, en alusión al concejal del Frente Renovador de La Plata Facundo Albini.

Señaló que trabajando para Albini en la Unidad Básica de 51, entre 8 y 9, conoció al “Negro Chocolate”, en alusión a Rigau. “Estaba en la [Unidad] Básica. Y tengo fotos en la Básica. Yo compartí con muchos compañeros de Facundo y de Chocolate. Yo puedo decir con seguridad que lo de Chocolate no es un caso único. No son solo 48 [tarjetas]: 48 son solo unos pocos. Chocolate, no hay uno”, dijo.

El testigo agregó que Chocolate Rigau “fue todos los días” a esa unidad básica del Frente Renovador durante la actual campaña. “Lo he visto a Chocolate dándole plata a Facundo. Yo no sabía de dónde era tanta plata, pero todos sabemos que en la política se maneja demasiado dinero”, añadió, para precisar: “Lo he visto darle dinero, hasta tres fajos de mil pesos, grandes”.

También apuntó que el giro de fondos no se detenía en el concejal Albini, sino que subía. “Más allá del tema Albini, tenemos gente arriba, no es Facundo el que se llevaba toda esa plata. Arriba de Facundo tiene al papá, Claudio, que es la persona que maneja el Frente Renovador en La Plata, pero es una persona que nunca se exhibe”, dijo el joven, en alusión Claudio Albini, quien durante años se desempeñó como subjefe en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense.

Luego señaló al referente del massismo en la Cámara baja, Rubén Eslaiman, actual vicepresidente tercero de ese cuerpo Legislativo, y a Juan Malpeli, diputado del Frente Renovador. “Claudio [Albini] siempre estaba en la Cámara con “El Turco” Eslaiman, que es otra de las personas que se llevaban la plata, y después está Juan Malpeli”. Consultado por las razones que lo llevaron a hablar con Canal 13, el joven respondió: “Porque soy peronista y tocar las arcas del Estado no es peronismo”.

Sin embargo, no está clara la entidad que podría tener la declaración de Funes porque el propio testigo, en una carta documento enviada a Canal 13 y sus responsables, adujo haber hecho esas declaraciones por su propia “ inestabilidad emocional ”.

Allí adujo que su testimonio fue hecho “en un momento de inestabilidad emocional provocada por el enfurecimiento y la irritación que me provocaban las noticias que venía viendo desde hace días que sobre el tema del hecho públicamente conocido como el caso Chocolate y que obraron como disparador de una crisis vinculada a un trastorno límite de la personalidad del cual padezco según el diagnóstico de los profesionales médicos que me tratan”.

En esa misma carta documento, Funes dice padecer “estados de ánimo y comportamientos inestables” y sufrir “adicciones a la droga de los cuales estoy en abstinencia y me genera ansiedad, nervios y enojos”.

Según fuentes cercanas al testigo, ésta será su pronunciamiento ante la fiscal, en el caso de ser citado a declarar.

