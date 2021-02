El Gobierno porteño presentó un protocolo para la vuelta a la presencialidad de las clases Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Con la mira puesta en el próximo 17 de febrero, el Gobierno porteño aprobó un protocolo para el regreso de las clases presenciales, que fueron suspendidas a raíz de la pandemia de coronavirus. Los gremios docentes reconocen que avanzaron con el acuerdo este viernes.

Dentro del escrito, que se difundió esta tarde, se incluyeron las medidas obligatorias que deberán establecerse cada día en el que se desarrollen las actividades lectivas, tanto en instituciones públicas como privadas.

El documento, firmado por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, expresa que "estas pautas se encuentran en revisión permanente, pudiendo ser ampliadas o modificadas de acuerdo a los cambios que surjan respecto a la situación epidemiológica y cualquier otra directiva que emane de las autoridades".

Además, detallaron que la vuelta a la presencialidad será "escalonada y progresiva", con respecto a la concurrencia de los alumnos y docentes.

Etapa 1 - 17/02/2021

Estudiantes de Nivel Inicial (45 días a 5 años de edad, incluyendo la Modalidad de Educación Especial).

Estudiantes de Primer Ciclo de Nivel Primario.

Estudiantes de Primer Ciclo de la Modalidad de Educación Especial.

Estudiantes del Ciclo Básico de Nivel Secundario y Primer Ciclo de la Modalidad Técnico Profesional, de Nivel Secundario.

Etapa 2 - 22/02/2021

Estudiantes de Segundo Ciclo de Nivel Primario.

Estudiantes de Segundo Ciclo de la Modalidad de Educación Especial.

Etapa 3 - 01/03/2021

Estudiantes de Ciclo Orientado de Nivel Secundario y Segundo Ciclo de la Modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario.

Los restantes estudiantes de la Modalidad de Educación Especial.

Etapa 4 - 08/03/2021

Estudiantes de la Modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos.

Etapa 5 - 22/03/2021

Estudiantes de Nivel Superior.

Sin embargo, los gremios docentes aseguran que desconocen este protocolo. Desde la Unión Docentes Argentinos (UDA), dijeron a LA NACION: "Venimos trabajando juntos e incluimos sus pedidos". Pero alertaron que el texto fue firmado por la ministra de Educación, Soledad Acuña, y el ministro de Salud, Fernán Quirós.

Por su parte, Ademys sostuvo que "no aprobaron ni dieron el aval" a ningún protocolo. "Si hubo alguna reunión, no nos notificaron. Nos estamos enterando a través de los medios", dijeron. Además, expresaron que "aún no les enviaron nada". Y agregaron: "Nos parece desprolijo por parte del Gobierno".

El documento también contempla que "para el inicio del ciclo lectivo 2021 se convocará a la totalidad del personal docente y no docente".

"Para el caso de docentes que participen o impartan clases en más de un grupo burbuja, se deberán extremar las restantes medidas de seguridad del presente protocolo, tales como, mayor distanciamiento del docente respecto de los estudiantes, evitar la circulación por el aula/espacio, entre otras. Asimismo, los docentes promoverán el cumplimiento de las medidas establecidas por este protocolo de forma constante, para que las mismas se vuelvan habituales", agregan.

Sobre el acondicionamiento de los establecimientos, proponen: señalización de espacios, anulación de los bebederos, provisión de dispensers con alcohol en gel e insumos para la higiene de manos (jabón y papel descartable) en los baños y lavabos. Además, consideran el acondicionamiento de un espacio físico para aislamiento, "preferentemente con puerta, ventana y baño propio". E indicaron que habrá carteles con información "en lugares accesibles y visibles".

Por último, el texto sostiene que "la verificación del cumplimiento de estas pautas será realizada por la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, en el marco de sus competencias y a través de las diversas áreas para los establecimientos educativos de Gestión Estatal. En cuanto a los establecimientos educativos de Gestión Privada será la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada".

