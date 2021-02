Según la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, son 4000 las escuelas que están en condiciones de tener una presencialidad de cinco días a la semana, cuatro horas Crédito: Ricardo Pristupluk

La vuelta a la presencialidad en las escuelas de la provincia de Buenos Aires ya tiene fecha: 1 de marzo, y sus condiciones dependerán de las características de cada establecimiento educativo. Mientras tanto, mañana retornarán a las aulas aquellos estudiantes que tuvieron dificultades en los aprendizajes durante el ciclo 2020, para intensificar contenidos, según lo expresado por la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila.

"El compromiso federal es lograr la mayor presencialidad posible en la escuela. De esta forma, la jornada está prevista para cuatro horas por día, de lunes a viernes", mencionó, en cuanto al retorno de marzo. Sin embargo, la funcionaria señaló que de las 16.000 escuelas que existen en la provincia -de nivel inicial, primaria y secundaria- son aproximadamente 4000 las que están en condiciones de tener ese tipo de presencialidad, por contar con una matrícula reducida o con salones amplios.

Consignó que hay otro "conjunto muy importante de escuelas" que, al no poder garantizar la distancia en el aula, deberán realizar un esquema de clases alternado entre los edificios escolares y el hogar. "Lo que estamos promoviendo es generar bloques semanales: una semana sí, una semana no; en aquellas escuelas cuyas características de matrícula y de espacios físicos no permitan la presencialidad todos los días", dijo Vila, para Radio 10.

"Epidemiológicamente nos parece que es más seguro y, en caso de que hubiera que suspender la actividad en algún aula porque surja algún caso confirmado, existe la posibilidad de que se interrumpa menos la cursada", comentó, en cuanto a los fundamentos para aplicar la metodología de alternancia en aquellos colegios que no permitan la presencialidad completa.

Desde cada escuela, de acuerdo a lo que dijo Vila, se comunicarán con las familias para transmitirles a qué grupo pertenece su hijo o hija y cuál va a ser la fecha y la dinámica en la que se va a dar la escolarización presencial y en el hogar.

Mañana regresa a las aulas una parte del alumnado

Los estudiantes que tuvieron problemas en la continuidad pedagógica fueron el eje de la vuelta a clases en el territorio bonaerense, en octubre. Serán también prioridad para el comienzo durante este año, ya que iniciarán mañana y asistirán a los establecimientos educativos "algunos días de la semana, un conjunto de horas reducido".

Según explicó Vila, durante marzo se sostendrá ese esquema, en un horario complementario al escolar. "Cuando concluya la intensificación se evaluará y, quienes lo requieran, continuarán con instancias de acompañamiento a lo largo de todo el año 2021", detalló. Para dichos alumnos hay un programa especial que incorpora nuevos docentes o docentes que ya se encuentren en el plantel, "con horas extras para que hagan la intensificación a contraturno".

La infraestructura escolar

La resistencia de algunos gremios docentes para volver a las aulas en la provincia más extensa del país tiene su epicentro en el déficit de infraestructura de algunos establecimientos educativos. Vila expresó que los sindicatos "fueron siempre parte de todo el proceso" y que, por el momento, "no hay ningún inconveniente".

Sin embargo, admitió que "la heterogeneidad en la Provincia es muy grande" y dijo conocer las "deficiencias de infraestructura" de las escuelas. De todas formas, hizo referencia al Programa Escuelas a la Obra, uno de los más incipientes implementados por la administración de Axel Kicillof; que, según Vila, ya ejecutó hasta 2800 obras en institutos educativos.

"Decirte que no va a haber ningún problema en ninguna escuela es algo que significaría haber dado la vuelta la historia de los últimos años del sistema educativo en la Provincia totalmente, cosa que no se puede garantizar. No por una cuestión de inversión, sino por lo que significa en términos de poner en marcha la rueda, las posibilidades del Estado de poner en marcha algo que no venía haciendo hace bastante tiempo", indicó.

Además, refirió que se evaluará cada caso: "Están bien tipificadas las causales por las cuales un edificio escolar se considera que no está apto para la presencialidad, hoy todos los casos registrados de problemas están identificados, haciéndose obra o ya concluida. Puede surgir algún inconveniente y ese inconveniente se tratará a la mayor brevedad posible".

La directora de Educación dijo que "tienen que estar" garantizados también los requerimientos de limpieza, higiene y desinfección y los elementos de protección, además del "acompañamiento" al plantel docente y auxiliar. El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), el gremio más representativo liderado por Roberto Baradel -que fue el protagonista de los conflictos docentes durante la gestión de María Eugenia Vidal y que tiene una postura de identificación con el ahora oficialismo- concentra su actividad en la verificación estricta de dichos protocolos.

Con la vacunación a los docentes que presentan factores de riesgo ya iniciada en la provincia, los representantes gremiales insisten con una mayor celeridad en la inoculación a maestros y auxiliares, para así lograr más protección en las aulas. Respecto a ello, Vila dijo que el esquema "se incrementará en la medida que lleguen los lotes de vacuna".

