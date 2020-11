El ministro de Trabajo dijo que "estamos saliendo de un período de máxima asistencia" hacia "un período donde vamos a ir a la asistencia focalizada" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de noviembre de 2020 • 11:29

En el gobierno prorrogaron la prohibición de despidos en el país y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, justificó la decisión en que "todavía no es el momento para dejar de lado estas medidas fuera del Derecho Ordinario Laboral argentino". El funcionario también se refirió a los recortes en los programas de asistencia que el Gobierno implementó durante la cuarentena -como el IFE y el ATP- y dijo que "estamos saliendo de un período de máxima asistencia" hacia "un período donde vamos a ir a la asistencia focalizada". Sin embargo, descartó la implementación de cualquier tipo de política de ajuste por parte de la administración del Frente de Todos.

"Si la política que llevó adelante este gobierno este año y lo que está haciendo es un ajuste, ojalá sigamos así toda la vida", dijo Moroni para CNN Radio y agregó: "Nosotros asistimos a 400.000 empresas, a dos millones de trabajadores, a nueve millones de personas que no tenían ninguna inclusión. Vamos a seguir asistiendo. Las jubilaciones mínimas crecieron, pese a todo, tres puntos arriba de la inflación; mantuvimos vigentes las negociaciones paritarias".

El ministro sostuvo que "este gobierno no esta llevando adelante ninguna política de ajuste", aunque aclaró: "Ahora, no podemos llevar ajuste a la racionalidad. No tiene sentido seguir pagándole asistencia a nueve millones de personas que no la necesitan. Estamos asistiendo a los que realmente necesitan, no es esta la misma situación que la de abril, donde no se veía pasar una bicicleta por la calle".

En cuanto a la prórroga a la imposibilidad de despedir trabajadores, dijo: "Nuestra política fue 'vamos a mantener todas las medidas extraordinarias que sean necesarias, mientras la situación no se ordene'. Estamos viendo que vamos saliendo, que hay mayor actividad económica, pero consideramos que todavía no es el momento para dejar de lado estas medidas fuera del Derecho Ordinario Laboral argentino". Dijo que la duración de la prohibición dependerá "de cómo evolucione la pandemia" y comentó que "si hace falta" continuarán extendiéndolo.

Los programas que se modificarán

Dentro de los programas que sí sufrirán modificaciones está el ATP, sobre el que Moroni señaló que "sigue más o menos para 400.000 trabajadores" y, para el resto, "bajo la forma de créditos a tasa subsidiada". En cuanto la reducción en el número de beneficiarios, indicó: "El ATP fue el programa de mayor masividad de transferencia de ingresos de la historia argentina, llegamos a asistir a casi dos millones de trabajadores, vemos ahora que no es necesario, por lo cual vamos a un modelo que es algo más caso a caso. Tomamos un modelo que no es tan masivo como el ATP, pero que puede ser eficaz cuando tenemos situaciones transitorias de empresas que tiene sentido que mantengan el nivel de empleo".

A pesar de ello, aseguró que continuarán con la asistencia "a los sectores críticos, por lo menos hasta fin de año" y dijo que, si es necesario, se extenderá "por algún período mayor".

Puntualmente sobre el IFE indicó que lo diseñaron "en el momento de mayor parálisis de la economía argentina", cuando "el cese de actividades iba afectar mucho a los sectores informales", pero sostuvo: "Esa no es la situación actual, ahora la actividad informal está creciendo, incluso un poco más que la formal. No retiramos la asistencia, la ajustamos en función de lo que va pasando, que es distinto de los primeros tres meses del cierre absoluto".

El comunicado de la CGT

En ese mismo sentido se refirió a la nota de prensa de la CGT en el que expresaron "preocupación" por dichas "restricciones presupuestarias". Moroni dijo que la relación con la central obrera "está como siempre, bien" e indicó: "En ese comunicado, la CGT como todo organismo representativo de un colectivo, que son los trabajadores agremiados, recibe inquietudes y lo más razonable es que las manifieste públicamente".

Además, descartó que pueda realizarse una medida de fuerza general, aunque aclaró: "Medidas de fuerza focalizadas tenemos todos los días, vivo en medio de los conflictos. Todos los días hay medidas de fuerza en la Argentina, pequeñas, que forman parte de la actuación normal en materia de los conflictos colectivos que se atraviesan".

La negociación con el FMI

En su misma línea discursiva se mantuvo para abordar el acuerdo que intentará tejerse con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la reestructuración de la deuda. "Lo que va a plantear la Argentina es una posición de medidas racionales. Si llamamos ajuste a demostrar tener una situación fiscal adecuada... Siempre dijimos que nuestra vocación era esa. Lo que estamos planteando es que tampoco vamos a la locura de déficit cero, vamos a ir a un déficit razonable, creo que lo vamos a conseguir", dijo Moroni.

El impuesto a la riqueza y la fórmula jubilatoria

Consultado sobre su posición en cuanto al impuesto a las grandes fortunas, el ministro de Trabajo comentó: "Todo acto de justicia distributiva es bueno, siempre ayuda y es un claro acto de justicia distributiva que en un momento de crisis, un sector muy pequeño de la comunidad argentina que tiene capacidad económica muy por encima de cualquier mortal que habita en esta tierra, es un acto de justicia que contribuye de un modo mayor".

Por último, se refirió a los cuestionamientos sobre la modificación en la fórmula de movilidad jubilatoria."Vamos a asegurar que los jubilados van a seguir el ritmo de incremento de los haberes que tengan los trabajadores activos", auguró Moroni, quien incluso dijo: "Ninguna fórmula funciona en el vacío, funcionan dentro de un marco de política económica y la política de este gobierno es que los ingresos de los trabajadores crezcan".

Conforme a los criterios de Más información