Colapsó la página web para inscribirse en el sorteo del sueldo de Javier Milei

Como había anticipado en la campaña electoral, Javier Milei va a sortear su sueldo de diputado nacional. La particular cita ya tiene fecha y hora: será el próximo miércoles 12 de enero en Mar del Plata, cuando el líder de La Libertad Avanza visitará la ciudad en el marco de su gira nacional. La inscripción para participar del sorteo se abrió ayer y a las pocas horas la web colapsó tras haber registrado más de 200.000 inscripciones.

La página “Mi Palabra Javier Milei” recibió más de 1.200.000 visitas en menos de 24 horas. “Anoche llegaron a conectarse 20 mil personas por minuto”, informaron desde la fuerza. Para anotarse se solicita a los participantes que ingresen nombre, apellido, DNI, correo electrónico, celular y fecha de nacimiento. Luego el sistema les asigna un número con el cual podrán participar del sorteo en vivo, que lo hará el propio Milei en Playa Grande. “Solamente pueden hacerlo aquellos que son mayores de 18 años y personas físicas”, aclaró.

“El sorteo se hará en vivo, con un escribano y lo vamos a transmitir por nuestras redes. A los efectos de la resolución se hará mediante cualquiera de los programas de generación de números aleatorios que hay en internet, y una vez que se obtiene uno (lo cual se verá todo el procedimiento) se busca en el sistema a quién corresponde el número y se lo anuncia”, explicó el diputado.

Este mes, el monto a sortear ronda los $200.000, dado que Milei asumió como diputado el 10 de diciembre, pero el economista aseguró que sorteará su dieta casi $300.000 todos los meses. A lo largo de la campaña, mencionó la intención de reformar la ley de administración financiera del Estado, para que el cobro de las dietas pueda ser opcional. “Quiero renunciar a mi dieta, pero hoy no se puede hacer”, dijo en una entrevista con LA NACION. También afirmó que está en contra de donarla, ya que “estaría haciendo caridad con el dinero ajeno”, y agregó: “Eso es la justicia social y eso es lo que no me gusta”.

Fuentes de la Cámara de Diputados consultadas por este medio aseguraron que no habrá reparos legales contra la movida de Milei. “La dieta es de él y puede hacer lo que quiera con ella”, afirmaron las autoridades del cuerpo parlamentario.

“La cuenta de Instagram del economista sumó 20 mil seguidores y duplicó las vistas a sus historias en esa red social, pasando de 50 mil promedio a 100 mil”, informaron desde el partido en medio de la repercusión que provocó el sorteo de la dieta de Milei.

Milei estará en Mar del Plata el próximo miércoles para dar una clase de economía titulada “La justicia social es injusta”, al igual que hizo en otros puntos del país en el marco de su recorrido para proyectarse como una figura nacional de cara a 2023. Antes de iniciar la presentación, el economista será el encargado de hacer el sorteo que será transmitido en vivo. Como pueden participar personas de todas las provincias, no será necesario que estén en forma presencial.