“Para nosotros, durante los 70 hubo una guerra”. Las palabras de Javier Milei en medio del primer debate presidencial sorprendieron. A lo largo de sus dos minutos de exposición en el eje “Convivencia democrática y derechos humanos”, el candidato de La Libertad Avanza no titubeó al inmiscuirse en un tema espinoso, que toca las fibras más sensibles del pasado reciente de la Argentina: pasó por alto evidencia de un plan sistemático de desaparición de personas, como demuestran numerosos fallos judiciales, al sostener que durante la última dictadura militar (1976-1983) las fuerzas del Estado incurrieron en “excesos”.

Pero el libertario fue más allá en sus diatribas contra lo que calificó como “una visión tuerta de la historia” y apuntó al corazón de la política de “Memoria, verdad y justicia”: cuestionó abiertamente el número de víctimas en manos de las Fuerzas Armadas. “No son 30.000 los desaparecidos, son 8753″, lanzó Milei. Y, haciendo propio el discurso de su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, agregó que los “terroristas” de Montoneros y ERP también “cometieron delitos de lesa humanidad”, ya que “mataron”, “asesinaron” y “torturaron”.

Sin embargo, más allá de sus críticas hacia quienes tratan de “discutir” y “reescribir” la historia (“nosotros venimos acá para gobernar para una Argentina nueva”), lo planteado por el economista no se reduciría a una mera declamación sin consecuencias políticas concretas. Según pudo saber LA NACION, en caso de triunfar en las elecciones, La Libertad Avanza tiene planeado cerrar la Secretaría de Derechos Humanos , lo que convertiría a Milei en el primer presidente desde el retorno de la democracia en no contar con una cartera que, más allá de los sucesivos cambios de rango, todas las gestiones preservaron.

“No es un tema que esté en agenda del espacio, ni siquiera en el plan de gobierno que plantea tres generaciones”, señalaron a este diario desde la fuerza libertaria, al confirmar que el área no figura en ninguno de los “ravioles” que conforman el nuevo organigrama de ocho ministerios planteado por Mile i, lo que genera dudas acerca del destino de sitios de memoria como la ex-Esma, reconocido recientemente por la Unesco.

En el entorno de Milei aseguran que, en caso de ser gobierno, se aferrarían a una narrativa vinculada al concepto de ‘memoria completa’”, pero sin meterse en el terreno judicial. En ese sentido, subrayan que los militares condenados por delitos de lesa humanidad seguirán presos y que no harán “kirchnerismo al revés”. “No vamos a abrir las causas para amnistiarlos, pero tampoco vamos a tener un Estado levantando la bandera de los DD.HH. desde la mirada tradicional”, apuntan.

De acuerdo a lo que informan desde La Libertad Avanza, todo quedaría en manos de una línea que, a priori, se desplegaría más inorgánicamente. “A lo mejor, el homenaje a las víctimas de la guerrilla hecho en la Legislatura, lo tenés hecho en el Congreso o en el Ministerio de Defensa”, señalan.

“Batalla cultural”

Durante el primer debate, Milei se encargó de repetir sin matices el discurso que en la materia tiene su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien hace años milita por el reconocimiento de los familiares de víctimas del accionar de las organizaciones armadas. Lo hace desde su rol al frente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), cuyo reciente acto en la Legislatura porteña y sus consiguientes repercusiones escenificaron la inminencia de un nuevo clima de época.

Es que, aunque Villarruel aclare que no está dispuesta a “acentuar las grietas” en la sociedad, el marcado énfasis puesto por Milei en discutir el número de desaparecidos durante la última dictadura militar forma parte de lo que en La Libertad Avanza consideran una “batalla cultural” contra “la izquierda”. “Javier podría haberse quedado callado y no lo hizo”, admitieron desde el espacio.

La del debate no fue, sin embargo, la primera mención hecha por Milei de aquellos años trágicos. En 2022, durante una visita a Tucumán, el economista fue acusado por una periodista local de ser un “negacionista” del terrorismo del Estado. “Mostrame dónde están los 30.000 desaparecidos, mostrame la lista. Dame todos los nombres y que lleguen a 30.000”, espetó el libertario en una conferencia de prensa, acompañado por el excandidato a gobernador Ricardo Bussi. Se trata del hijo del fallecido represor tucumano Antonio Domingo Bussi, quien llegó a caracterizar lo ocurrido en los 70 como “una verdadera epopeya”.

Este año, en cambio, se lo escuchó a Milei en un tono más matizado al referirse a los militares presos. “Si cometieron un delito de lesa humanidad, tienen que cumplir la pena”, respondió en julio, durante una entrevista con A24, en la que aclaró que les vale “todo el peso de la ley” por haber contado con “el monopolio de la violencia”. Y se explayó: “Guardar el orden no implica que vos puedas hacer cualquier cosa, aun cuando del otro lado vos tenías terroristas que no pelean acorde a las reglas militares. No te da derecho a excederte en la forma en la cual combatís”.

En esa ocasión, Milei hizo referencia directa a las posiciones de Villarruel. ”Dice exactamente lo mismo que digo yo”, indicó. Y añadió que “no solo hubo víctimas de un lado, sino que también hubo víctimas del otro lado y tienen tanto derecho a ser reconocidas como las otras”. En su momento, Villarruel se mostró muy crítica de la política de Claudio Avru j, el secretario de DD.HH. del macrismo, con quien llegó a reunirse apenas iniciado el gobierno de Cambiemos, en enero de 2016. La diputada considera que Macri “hizo la plancha” al no desmantelar la política de DD.HH. del kirchnerismo, pese a tampoco haberla profundizado.