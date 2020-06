Sin bien no hay precisiones, la exgobernadora se habría contagiado de coronavirus a partir del diputado Alex Campbell, que mantuvo un largo encuentro en la Legislatura con dirigentes cercanos a Martín Insaurralde

Un frío corrió por la espalda del diputado provincial Alex Campbell en la mañana del viernes, cuando leyó en los medios que el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde , había dado positivo de coronavirus . De inmediato, Campbell recordó la reunión que, horas atrás, había sostenido en la Legislatura bonaerense con Federico Otermín , presidente de ese órgano legislativo y muy cercano al intendente lomense. Fue una reunión extensa, en una oficina en la que no todos usaron tapabocas y en la que había poca ventilación .

Tres días después de ese encuentro, del que también participaron el radical Maximiliano Abad y el macrista Daniel Lipovetzky , Campbell también dio positivo e inició así la cadena de contagios que incluyó a la exgobernadora María Eugenia Vidal y que preocupa a la primera plana de Juntos por el Cambio .

Por cierto, ni Campbell ni Vidal pueden asegurar quién los contagió. De hecho, Campbell también tuvo la semana pasada recorridas por distritos de la primera sección electoral, como San Isidro y Moreno. "Estoy bien, el virus es muy contagioso y realmente no sé dónde me infecté. tenemos que estar más juntos que nunca y cuidarnos", dijo Campbell a La Nación . El resto de su familia no está infectada, por lo que lleva adelante el aislamiento en su domicilio.

Lo cierto es que Campbell, que se reunió por varias horas el jueves con Otermín (que se reunió con Insaurralde el miércoles), también se vio con la exgobernadora, de quien es hoy uno de sus principales referentes legislativos. Otermín, cuyo hisopado dio negativo, inició de todos modos un período de aislamiento preventivo, mientras Abad y Lipovetzky (que estaba a la lado de Campbell en la reunión, pero no de frente a Otermín), también se realizaron el hisopado.

Luego de ver a Campbell, Vidal se reunió el viernes con Horacio Rodríguez Larreta , Martín Lousteau y Emilio Monzó en la sede gubernamental porteña de Uspallata al 3100, y aunque tuvieron "todos los recaudos", la noticia de su contagio obligó al resto de los comensales a hacerse el hisopado. Se "salvó" Rogelio Frigerio , también invitado al convite, pero que no pudo llegar desde su lugar de cuarentena, la localidad entrerriana de Villa Paranacito.

"Justo que se habían reunido y empezaba una nueva etapa", se lamentaban cerca de Vidal y también de Monzó, quien en la mañana del miércoles salió de su aislamiento en la localidad de Pacheco para hacerse el examen. Rodríguez Larreta también corrió presuroso al hospital Gutiérrez realizarse el examen en la noche del martes, y bien temprano, por la mañana, sus voceros informaron que "el test dio negativo". Lousteau, en tanto, está "dispuesto" a hacerse un hisopado, aunque cerca suyo reiteraron -igual que cerca de Larreta- que los protagonistas del cónclave estuvieron separados por tres metros, y que su caso no sería "de contacto estrecho" con Vidal.

"Con esto te das cuenta lo contagioso que es el virus", afirmó uno de los protagonistas de la cadena de contagios y exámenes. Ni Campbell ni Vidal tuvieron, a diferencia de Insaurralde, síntomas graves como fiebre alta o tos, pero sus contagios obligan a todo el espacio opositor a extremar los cuidados y a la vez frenar un ritmo de reuniones que venía en alza al calor de los cortocircuitos crecientes con el gobierno nacional y el bonaerense.