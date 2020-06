El legislador bonaerense indicó que se encuentra aislado en su casa y que hasta el momento se encuentra asintomático Fuente: Archivo - Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de junio de 2020 • 11:13

Aislado en su casa y a pocas horas de saber que es positivo de Covid-19 , el diputado bonaerense de Juntos por el Cambio y exsubsecretario de gobierno y asuntos Municipales, Alex Campbell, contó cómo es su estado de salud

Campbell, vicepresidente de la bancada opositora en la Cámara baja bonaerense, contó que ayer se realizó el hisopado tras enterarse de que el intendente Martín Insaurralde estuviera infectado. El diputado no había estado en contacto directo con él, pero sí con Federico Otarmín, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, quien había mantenido reuniones con el jefe comunal de Lomas de Zamora.

"Yo estuve con Otarmín, pero a él le dio negativo. Por las dudas me hice un hisopado para ver si lo tuve en algún momento o si soy asintomático, y me dio positivo", expresó Campbell sin precisar dónde creía que podía haberse contagiado. "Por mi función como diputado me tocó estar en disposición por la pandemia. Estuve en varios barrios humildes del conurbano, me ha tocado ir a la Legislatura. A pesar de que nos cuidamos, estamos todos expuestos", explicó el diputado en radio La Red .

"Estoy bien, sólo un poco cansado"

Sobre su estado de salud, Campbell, de 39 años, señaló desde su casa, en la que se encuentra aislado en una habitación: "Estoy bien, asintomático: sin dolor de cabeza ni fiebre, sólo un poco cansado y el cuerpo un poco dolorido" . A su vez, el legislador espera el resultado del test que se realizará su mujer por la mañana, quien vive con él y su hijo de un año de edad. "Estamos esperando el resultado de mi mujer para ver cómo seguimos respecto a mi hijo", dijo a TN.

Campbell aclaró que, como días atrás había estado reunido con diputados tanto de Juntos por el Cambio como de la oposición, apenas se enteró les avisó a todos para que se hagan el test. En ese sentido, Télam consignó que fuentes legislativas precisaron que son varios los legisladores provinciales de la oposición los que están testeándose por estas horas.

La noticia de su contagio fue dada por el mismo Alex Campbell en su cuenta de Twitter a últimas horas de la noche de ayer. "Acabo de recibir la noticia de que mi hisopado dio positivo de #Coronavirus. Me encuentro bien, estoy en mi casa junto a mi familia y voy a seguir trabajando desde acá, cumpliendo los protocolos que me indicaron los médicos. Por favor cuídense todos, y cuiden a sus familias", publicó.