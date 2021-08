Cómo se vive en el paraíso aburrido con el que se comparó Sabina Frederic

PARIS.– Como en el resto del mundo, los suizos están cada vez más preocupados por la inseguridad, a pesar de que las cifras oficiales de la criminalidad se reducen en forma constante.

Así lo demostró una reciente encuesta de la Alta Escuela de Ciencias Aplicadas de Zurich , según la cual 61% de los suizos estima que la criminalidad aumentó en el país y 68% piensa que las infracciones cometidas por los extranjeros son cada vez más frecuentes. El debate doméstico sobre el estilo de vida en el país europeo lo encendió la ministra de Seguridad argentina, Sabina Frederic, quien relativizó la inseguridad al decir que “Suiza es más tranquilo, pero también más aburrido”.

Esas cifras contradicen, sin embargo, las clasificaciones internacionales que colocan regularmente a Suiza entre los países más seguros del mundo. La última edición de Global Peace Index, por ejemplo, hace figurar ese país en el décimo puesto de los campeones en materia de seguridad, detrás de Japón, Canadá y Dinamarca.

Entonces, ¿cuál es la verdad? “La base de datos de Eurostat, que lista la incidencia de los homicidios por 100.000 habitantes en 31 países europeos, ubica a Suiza en última posición, junto a Noruega. Con respecto a los robos, Suiza llega en el puesto N° 21, mientras Francia ocupa el segundo lugar, detrás de Bélgica.

Por su parte, los robos por efracción disminuyeron 6,3% con respecto a 2018, mientras que el número de crímenes violentos permaneció estable. En 2019, la policía registró un total de 46 homicidios.

“Si se tienen en cuenta todas las infracciones, las cifras de la criminalidad muestran una reducción global en Suiza”, explica Nicole Touati, experta en seguridad anticrimen y antiterrorismo.

“No obstante, y a pesar de esos números Suiza no está fuera del mundo. Es importante decir que existe un cambio en la sociedad con un aumento de la inseguridad. La circulación entre todos los países europeos cambió mucho la situación, sin olvidar la crisis económica. En ese contexto, Suiza, uno de los países más prósperos, atrae buen número de criminales y otros individuos peligrosos”, analiza.

Según Touati, sin embargo, los suizos, acostumbrados a vivir en un país casi idílico, aún no toman consciencia de ese cambio: “Viven una suerte de negación”, dice. A su juicio, los habitantes —sobre todo en las grandes ciudades— “deben cambiar sus gestos cotidianos: hoy es impensable dejar la puerta de una casa abierta al salir, dormir con las persianas y las ventanas abiertas, bajar del auto dejando las llaves adentro, aun para hacer una compra rápida. Deben aprender a tomar toda una serie de precauciones para evitar malas sorpresas”, concluye.

Es posible. No obstante, según una metodología elaborada por Insurly, que publica un índice de riesgo-país para los viajeros, Suiza representa la seguridad máxima, con una nota general de 93,4 sobre 100.

El país de los helvéticos obtiene un excelente score, por ejemplo, en los riesgos ligados a los transportes: 98 sobre 100. Los parámetros utilizados tienen en cuenta el número de turistas muertos o heridos en sus rutas cada año, así como la presencia de compañías aéreas inscritas en la lista negra de la Comisión Europea.

Por fin, Suiza ocupa regularmente los primeros puestos entre los países donde la calidad de vida es la mejor. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo publica una lista que toma en consideración a la vez los ingresos, la esperanza de vida y la formación para establecer su clasificación. Su nombre es IDH (índice de desarrollo humano). Suiza llega en tercer lugar con una excelente esperanza de vida (82,6 años), una muy buena duración de la escolarización (12,2 años) y un ingreso promedio de 53.762 dólares anuales. Muy lejos del ingreso promedio de Gran Bretaña (35.002 dólares) o de Francia (36.629 dólares).

Pero más allá de las cifras, ¿acaso Suiza es un país aburrido, como muchos afirman? La pregunta hace sonreír a Jean-Marie Bertrand, un arquitecto instalado en ese país hace tres décadas.

“No hay que confundir serenidad con aburrimiento. Cuando un país tiene todo: buena educación, seguridad, buen nivel de ingresos y un excelente sistema de salud pública, no tiene razones para vivir en la histeria. Suiza es una nación pequeña, obsesionada por el diálogo y que resuelve todas las cuestiones complicadas mediante el uso de una democracia casi directa. Por ejemplo a través de los referendos. En cuanto a las diversiones… habría que preguntarle a los miles de diplomáticos que viven aquí o a los extranjeros con buenos ingresos que optan por el país. Hay cantidad de clubes privados, fiestas privadas, actividades sociales… No. Yo jamás me aburrí en Suiza. Aunque es verdad que el concepto de diversión depende de cada persona”, concluye.