El Presidente y la CGT renovaron su frágil alianza: hubo críticas a la oposición, pero también reclamos de cambios

“¿Y ustedes creen que Patricia Bullrich les va a resolver esos planteos?”. Así, sin anestesia, después de realizar una enérgica defensa de su gestión, el presidente Alberto Fernández expuso de manera cabal ante los popes de la CGT lo que está en juego en esta elección.

Después de varios meses de frialdad y distancia , Alberto Fernández recibió a los líderes de la central obrera, quienes le manifestaron su respaldo. A dos semanas de la primera prueba electoral del Presidente, Fernández buscó revalorizar su administración y tuvo severas críticas para la oposición y los medios de comunicación.

“La oposición no está para nada porque está en un proceso electoral. ¿Cuál es la oposición? ¿Los que gobiernan o los libres pensadores?”, respondió Héctor Daer (Sanidad), quien también se refirió a la necesidad de avanzar con una agenda de acuerdos pospandemia .

“Somos los únicos que tenemos un proyecto que genera inversión, producción y trabajo para los argentinos”, reforzó el Presidente, quien les adelantó que la semana próxima el gabinete económico concurrirá a la sede de Azopardo para analizar las medidas que implementó el Gobierno para morigerar el impacto de la crisis económica en cada sector.

Alberto Fernández junto a la cúpula de la CGT Presidencia

“Le manifestamos nuestra preocupación por el desempleo y la pobreza, y por la inflación. La única solución no puede ser la maquinita” , planteó Armando Cavalieri, el jefe de Comercio. Y agregó: “Hay que ser inteligentes y buscar soluciones. La reforma laboral será a través de los convenios, pero es necesario un replanteo general” .

“Un límite a la gobernabilidad”

Antes de entrar a la reunión, Cavalieri sostuvo la necesidad de avanzar hacia reformas previsionales, impositivas y laborales . “Pasaron 80 años del último gobierno de Perón y hay una necesidad de aggionarse. El PJ debe revisar sus aspiraciones sociales. Se llegó a un límite de la gobernabilidad ”.

Según contó Héctor Daer, que antes de visitar al Presidente se reunió con el diputado Máximo Kirchner y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro -hablaron de la situación actual del país, del trabajo, desarrollo y producción, además de las elecciones-, con el Presidente realizaron un recorrido de todas las actividades. “Apoyamos este proyecto y a este Gobierno. Hablamos de futuro y acuerdos poselectorales ”, dijo el líder de Sanidad, quien adelantó que el movimiento obrero tiene previsto realizar un acto el 18 de octubre y no el 17, como se preveía.

La alianza entre Fernández y la central obrera no pasa por su mejor versión. En la previa, desde la CGT, se había mostrado molestos por la falta de avances en los planteos que se hicieron en el pasado. “Nos tienen cansados con una foto y nada más”, dijo uno de los jerarcas que participó del convite presidencial . También hay preocupación por el estilo de conducción del Presidente.

El último gesto del Presidente para los líderes de la central obrera se produjo hace casi dos meses, cuando firmó el decreto que obliga a cada nuevo trabajador registrado a permanecer como mínimo un año en la obra social de su actividad antes de disponer de la transferencia de los aportes a otra entidad de salud. A eso se le sumó la garantía oficial de que se revisarán las paritarias que pierdan ante la inflación.

Un mes antes, en la quinta presidencial de Olivos, tras un encuentro con el Presidente, la cúpula de la CGT se fue con las manos vacías. Su pretensión era quedarse con la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) tras la muerte de Eugenio Zanarini, pero el jefe del Estado se decidió por Daniel Alejandro López, un médico cercano al exministro Ginés González García.

Alberto Fernández recibe en la quinta de Olivosa miembros de la CGT junto a otros lideres Sindicales. Twitter

Además del Presidente, en el encuentro, que se realizó en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la vicejefa, Cecilia Todesca; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

Por la central obrera concurrieron Carlos Acuña (Obreros y empleados de Estaciones de Servicio), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), Antonio Caló (UOM), Rodolfo Daer (Alimentación), Noemí Ruiz (Unión de Trabajadores de Moda e Imagen Publicitaria), Roberto Fernández (UTA), Sergio Romero (Unión de Docentes Argentinos), Héctor Daer (Sanidad), Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Víctor Santa María (SUTERH), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias) y Sebastián Maturano (La Fraternidad).

Cuando restan 13 días para las PASO, el Presidente buscó reforzar su sociedad con los mandamases de la central obrera. Igualmente, antes del encuentro, Héctor Daer dejó en claro que hay algunos temas que aún siguen resonando en la sede de Azopardo. “Nos hubiera gustado que haya más candidatos gremiales, no cabe duda. Pero lo importante es que estemos sentados en la mesa donde se discute el futuro del país”, lanzó uno de los secretarios generales de la CGT.

Otro de los temas que se abordó fue la suba del mínimo no imponible sobre el que se calcula el Impuesto a las Ganancias, que el Gobierno pretende elevarlo a 180.000 pesos. “Hablamos del mínimo no imponible. Habrá una modificación”, sostuvo Daer, aunque no dio ninguna especificación.