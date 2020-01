Diputados aprobó el proyecto de renegociación de la deuda casi por unanimidad

El momento de la votación donde el proyecto consiguió 224 votos a favor, dos en contra y una abstención 01:25

29 de enero de 2020

Con una abrumadora mayoría, la Cámara de Diputados dio este miércoles media sanción al proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda bajo legislación extranjera, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo y acordada con todos los bloques de la oposición, salvo la izquierda. Empoderado con este amplio respaldo, que se reeditará la semana próxima en el Senado, el Gobierno espera encarar las negociaciones con los acreedores con una mayor fortaleza política.

Tras un debate de casi cinco horas, el proyecto obtuvo 2 24 votos positivos frente a 2 negativos. El Senado, presidido por Cristina Kirchner, tiene previsto convertirlo en ley el miércoles próximo. En la Cámara baja la discusión transcurrió sin mayores contratiempos, aunque oficialismo y oposición no pudieron evitar el duelo verbal sobre quién fue el responsable de la situación actual de la deuda pública argentina, la cual ronda los U$S 340 mil millones. El proyecto de ley no precisa el monto de la deuda que se va a reestructurar -se estima que rondaría el 20% del total-; sólo establece las reglas para la renegociación que Guzmán ya inició con los acreedores.

Ese duelo verbal entre oficialistas y opositores sobre el problema de la deuda cruzó todo el debate. En el discurso final de la sesión, el jefe del bloque del oficialismo Máximo Kirchner, no perdió la oportunidad de echarle en cara a la oposición las palabras del expresidente Mauricio Macri, quien en una charla informal con dirigentes de Pro en Villa La Angostura responsabilizó a sus excolaboradores de no haber limitado a tiempo la toma de deuda durante su gestión.

"Yo saludo la posición de la oposición de acompañarnos hoy. Pero que hay responsabilidades en el endeudamiento argentino no hay dudas, y si hay un nombre y apellido que es responsable y que encima tuvo el desparpajo de echarle la culpa a su propio partido político es Mauricio Macri", asestó Kirchner. "Aquí lo que tenemos que hacer es decirle nunca más a la deuda externa y empezar a elaborar entre todos una política económica que elimine de plano este problema en adelante".

Previamente, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, insistió que la deuda a reestructurar no sólo es la que se contrajo durante el gobierno de Macri, sino que también incluyen los bonos 2005 y 2010. "Estamos al lado del Gobierno en lo que necesite en materia de refinanciación de la deuda, para que no quepan dudas -enfatizó-. Pero no basta decir que necesitamos crecer para poder pagar. Necesitamos saber cuáles van a ser los motores del desarrollo económico, cómo vamos a exportar".

El apoyo de la oposición al proyecto de ley de deuda del Gobierno sobrevino luego que el oficialismo accediera a dar su compromiso para que, en una mesa integrada por funcionarios nacionales y legisladores, se resuelva el problema de las deudas provinciales en moneda local.

Dicha mesa de trabajo tendrá como objetivo "propender a la sostenibilidad de la deuda pública provincial, facilitando en particular el acceso de las jurisdicciones locales a mejores condiciones financieras y al endeudamiento con organismos internacionales de crédito y con programas nacionales". Así quedó plasmado en un proyecto de resolución que presentó hoy el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, y que será votado durante la sesión. La mesa estará integrada por la presidencia de la Cámara de Diputados, la presidencia del bloque Frente de Todos y las autoridades del interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara baja. También estarán representados la Jefatura de Gabinete, el Ministerio del Interior y el de Economía.