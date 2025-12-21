Guerra declarada: Ritondo presentó un amparo en la Justicia para frenar la designación de los auditores de la AGN

Cristian Ritondo formalizó el conflicto político y judicial que había anticipado en el recinto. El jefe del bloque Pro en Diputados presentó el sábado una acción de amparo contra la Cámara baja para pedir la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta del procedimiento mediante el cual se designó a tres nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN). Este lunes se conocerá qué juzgado tomará el caso.

El planteo judicial es la consecuencia directa de la sesión maratónica que comenzó el miércoles y concluyó el jueves de madrugada, cuando una maniobra coordinada entre el oficialismo y el kirchnerismo dejó a Pro fuera del organismo de control externo más sensible del Estado.

Cristian Ritondo durante el tratamiento del Presupuesto 2026 en Diputados Manuel Cortina

El episodio se desató cerca de las 3 de la mañana, en una sesión convocada originalmente para debatir el Presupuesto 2026, el proyecto de Inocencia Fiscal y la iniciativa para prohibir el déficit. Tras acompañar con sus votos los dos primeros proyectos prioritarios para el Poder Ejecutivo, el bloque Pro fue sorprendido por una moción introducida por el oficialismo -en acuerdo con Unión por la Patria- para designar como auditores a Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti.

La maniobra sepultó la aspiración de Pro de ubicar en la AGN a Jorge Triaca, exministro de Trabajo de Mauricio Macri, un lugar que el Gobierno les había prometido el año pasado −cuando tenía menos de la mitad de los diputados actuales− como parte del esquema de alianzas parlamentarias.

Cuando se leyó la moción en el recinto, Ritondo reaccionó con dureza y apuntó directamente contra el presidente de la Cámara, Martín Menem. Desde su banca, cuestionó la legalidad del procedimiento: “¿En qué lugar dice que en extraordinarias se puede tratar un tema que no figura en el decreto? Solo se puede tratar una jura o la elección del presidente de la Cámara. Esto es inconstitucional”.

Con visible enojo, cerró su intervención con una advertencia política que marcó el quiebre del vínculo: “Que quede claro que la falta de códigos, de respeto y de compromisos asumidos corre por cuenta de La Libertad Avanza y de quien preside esta Cámara”. Tras esas palabras, los bloques de Pro, la UCR y Provincias Unidas se retiraron del recinto para no convalidar lo que calificaron como un atropello institucional.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, quien negoció la maniobra Manuel Cortina

Minutos después, el macrismo difundió un comunicado en el que denunció una “grave violación a la Constitución Nacional” y advirtió que las instituciones no pueden funcionar bajo la lógica de una “mayoría circunstancial”.

Buscó, en ese texto, despegar al presidente Javier Milei del episodio y focalizó las críticas en los negociadores parlamentarios. “Del kirchnerismo no nos sorprende nada, dicen una cosa de día y hacen otra de noche, pero sí del oficialismo. Nuestro bloque se ha dedicado a acompañar al gobierno no solo en sus aciertos, sino especialmente en sus momentos más difíciles”, señaló el texto, que también reprochó “mezquindades” que −según advirtió− entorpecen la agenda de cambios del Gobierno.

La acción de amparo presentada por Ritondo repasa con detalle lo ocurrido esa madrugada y sostiene que la resolución 7018-D-2025, por la que se designaron a los tres auditores, es nula de nulidad absoluta. Entre los principales argumentos planteados ante la Justicia se destacan la violación del temario de sesiones extraordinarias −ya que la designación de auditores no figuraba en el decreto de convocatoria−; la irregularidad del procedimiento, al haberse presentado la moción sin debate previo y sin tratamiento en Labor Parlamentaria; y el avasallamiento de los derechos de las minorías parlamentarias.

El escrito también subraya que los auditores ya se encontraban en el Congreso aguardando su llamado a las tres de la mañana, lo que −según Ritondo− evidencia la existencia de una decisión previamente acordada y ejecutada al margen de las reglas.

En su presentación, el diputado citó testimonios de otros legisladores que cuestionaron el episodio. Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, habló esa noche de un “reparto de cargos”; Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, denunció “transacciones de una transversalidad y longitud inimaginables”; y Pablo Juliano, de Provincias Unidas, calificó lo ocurrido como “maniobras nocturnas” propias de la “vieja casta”.

Mónica Almada, la nueva auditora designada en representación de La Libertad Avanza

El rol clave de la AGN

La urgencia del reclamo judicial se apoya en el peso institucional de la Auditoría General de la Nación, un organismo de rango constitucional encargado del control patrimonial, económico y financiero del sector público nacional. Sus integrantes auditan contrataciones, gastos y políticas de alta sensibilidad.

Ritondo solicitó, además, una medida precautelar para que la AGN se abstenga de aceptar las designaciones y suspenda la incorporación de los nuevos auditores hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. Ahora, será la Justicia la que deba determinar si la designación fue una maniobra parlamentaria dentro del juego político o si, como sostiene Pro, se violó el debido proceso legislativo durante la madrugada.