Con el avance del caso Cuadernos, el kirchnerismo busca atacar la evidencia y debilitar a los testigos con una causa paralela

Con el arranque del juicio por la causa de los cuadernos de las coimas, donde Cristina Kirchner es la principal acusada como jefa de una asociación ilícita, la expresidenta irrumpió en el espacio digital para cuestionar la evidencia y atacar a los testigos por venir.

En las primeras audiencias del juicio ya se escuchó como los arrepentidos dijeron haber cobrado coimas y cómo las llevaban al departamento de la expresidenta. Uno de ellos, el exresponsable de las concesiones viales, Claudio Uberti, dijo que cuando murió Néstor Kirchner allí había 60 millones de dólares.

La reacción de Cristina Kirchner ante la avalancha de expresiones desfavorables fue tratar de nivelar la cancha y poner en valor otros dos hechos que se conocieron en las últimas horas.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi saliendo de los tribunales de Comodoro Py Enrique Garcia Medina

Por un lado el juez Marcelo Martínez de Giorgi volvió a procesar a Jorge Bacigalupo, un ex policía amigo del chofer del ministerio de Planificación Oscar Centeno, autor de los cuadernos donde se registraron los cobros y pagos de coimas en el kirchnerismo.

Bacigalupo fue quien entregó al periodista Diego Cabot de LA NACION los cuadernos escritos por Centeno. Como en dos de los cuadernos hay enmiendas y sobreescrituras, el empresario Armando Loson presentó una denuncia avalada por un peritaje privado.

Martínez de Giorgi hizo otro peritaje, sobre copias de los cuadernos, y concluyó que las enmiendas pudieron haber sido hechas por Bacigalupo, pero no se lo podía afirmar de manera categórica porque los expertos no trabajaron con los originales.

Martínez de Giorgi lo procesó, pero en julio del año pasado la Cámara Federal revocó ese procesamiento con la firma de los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.

El expolicía Jorge Bacigalupo Santiago Filipuzzi

Ahora hubo un nuevo peritaje oficial, sobre los originales de los cuadernos, que concluyó que no se puede decir quién fue el autor de esas enmiendas. No obstante, Martínez de Giorgi volvió a procesar a Bacigalupo el 13 de noviembre pasado.

Los jueces de la Cámara Federal convocarán a una audiencia y antes de fin de año volverán a resolver, dijeron fuentes judiciales.

En los tribunales otras fuentes, cercanas a los acusadores, señalaron que la embestida contra Bacigalupo busca debilitar los primeros testimonios que se escucharán en el juicio. Esto es, atacar a la fuente primaria del caso cuadernos y volver a insistir sobre las alteraciones en los manuscritos.

Tras el cierre de la lectura de la acusación, comenzará la etapa del juicio denominada “cuestiones previas”, donde las defensas se preparan para presentar una catarata de nulidades sobre la prueba. Tener a Bacigalupo procesado es un argumento de peso para las defensas.

Bacigalupo apeló su procesamiento y en su escrito dejó en claro que no hay peritajes categóricos que lo comprometan y que las enmiendas se realizaron antes de que sean prueba en un expediente, es decir documentos públicos.

“Respecto al procesamiento, el mismo resulta ser una resolución arbitraria, carente de fundamentación, basada en una valoración sesgada e incompleta de las pericias caligráficas y tecnológica”, sostuvo Bacigalupo.

Con esta causa paralela, los acusados buscan debilitar la prueba y la nulidad del expediente principal, una estrategia procesal habitual.

NUNCA EXAGERAMOS.



Todo lo que advertimos sobre las barbaridades, mentiras y falsificaciones perpetradas en estas causas de opereta judicial se termina demostrando que es cierto… una por una. Es como esas series malas en las que ya sabés el final desde el primer capítulo, pero… pic.twitter.com/ZKlR1YTt5P — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 20, 2025

Cristina Kirchner se subió al procesamiento y tuiteó el jueves pasado: “Apareció otro capítulo de Los Cuadernos Truchos. Las pericias oficiales confirmaron que los Cuadernos Truchos no fueron escritos: fueron fabricados. La semana pasada el Juez Federal Martínez de Giorgi volvió a dictar el procesamiento del sargento retirado de la Policía Federal Jorge Bacigalupo, por haber adulterado y reescrito los famosos cuadernos que, como siempre dijimos, son truchos”.

Los peritajes oficiales concluyeron lo contrario, que los cuadernos son originales y que los escribió Centeno. No obstante, Cristina Kirchner tuiteó: “¿Alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie cuando está probado que los cuadernos que la originaron fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura?“.

Tras el fin de semana largo, Cristina Kirchner retomó la embestida contra la causa y tuiteó un informe de C5N de julio de 2020, donde pusieron al aire un audio supuestamente de Fabián Gutiérrez, su exsecretario privado, donde dice que lo habían extorsionado con encarcelar a su madre para que declarara como arrepentido.

Otra extorsión más y van…



Lo que no te cuenta Clarín ni La Nación, actuando como verdaderos encubridores de los delitos cometidos por Stornelli y Bonadío en la causa de los cuadernos truchos.



A Fabián Gutiérrez lo amenazaron con meter presas a su madre y a su hermana si no… pic.twitter.com/V8Ag4UJmcn — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 25, 2025

Gutiérrez fue asesinado en agosto de 2020 y en 2024 tres jóvenes fueron condenados a prisión perpetua por el crimen. Dijeron que lo mataron porque se había negado a tener un encuentro sexual.

Gutiérrez declaró como arrepentido en 2019 y había hablado de los traslados de dinero a la Patagonia y complicó a José López y al fallecido secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

La muerte de Gutiérrez extinguió la acción penal en su contra, por eso su confesión sobre el movimiento de bolsos con dinero a la Patagonia no será leída en el juicio, pero fue publicada por los medios este fin de semana, lo que motivó la publicación de Cristina Kirchner para tratar de neutralizarla.