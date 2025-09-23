Con el sello de Cristina: Máximo Kirchner presentó un proyecto que declara nulo el salvataje de EE.UU. si no pasa por el Congreso

En medio de las gestiones oficiales para obtener financiamiento directo del Tesoro de Estados Unidos, el kirchnerismo presentó en la Cámara de Diputados un proyecto que exige la intervención del Congreso en cualquier nuevo endeudamiento. La iniciativa, impulsada por Máximo Kirchner y con la impronta política de la expresidenta Cristina Kirchner, plantea que todo empréstito que no sea convalidado por una ley expresa será “nulo de nulidad absoluta” y no generará obligación alguna para el Estado argentino.

El texto reclama que se remita al Parlamento la totalidad de la documentación vinculada a la negociación, incluidas las cláusulas y eventuales condiciones exigidas por Washington. En particular, advierte sobre compromisos en sectores estratégicos de la economía y cuestiona la falta de información sobre el monto del préstamo, al que califica como “salvataje”.

🔴 ANTE UNA NUEVA TOMA DE DEUDA POR PARTE DE JAVIER MILEI.



📄• Diputados/as Nacionales de Unión por la Patria presentamos dos Proyectos de Resolución para que:



- el Ministro de Economía Luis Caputo venga al Congreso de la Nación a dar explicaciones ante un nuevo… pic.twitter.com/FCbyhUqJsy — Diputados UP (@Diputados_UxP) September 23, 2025

El proyecto lleva la rúbrica de legisladores cercanos a Cristina Kirchner, además de figuras del sindicalismo, como Sergio Palazzo (La Bancaria) y de las organizaciones sociales, como Natalia Zaracho (Patria Grande, referenciada en Juan Grabois). En cambio, no lo acompañaron dirigentes del massismo, aliados de Axel Kicillof ni representantes de gobernadores del interior.

Los fundamentos del texto sostienen que la negociación vulnera la “institucionalidad democrática” y compromete la soberanía nacional. “La suscripción de un acuerdo financiero con el Tesoro de los Estados Unidos sin la aprobación del Congreso viola de manera flagrante la Constitución, que reserva al Poder Legislativo la potestad exclusiva sobre el endeudamiento público y los tratados internacionales”, señala el documento.

Cristina Kirchner

La iniciativa define el proceso como “extremadamente opaco” y lo enmarca en el “fracaso rotundo de la política económica oficial”, aludiendo a la perforación del techo del sistema de flotación pactado con el FMI y a la derrota electoral bonaerense del oficialismo. También retoma declaraciones del funcionario norteamericano Scott Bessent, quien afirmó que “todas las opciones están sobre la mesa”, como indicio de que habría condiciones para el desembolso.

El proyecto apunta directamente al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien responsabiliza por la pérdida de US$13.673 millones durante su gestión al frente del Banco Central en 2018. Además, lo acusa de eludir el control parlamentario y de sostener, junto con el presidente Javier Milei, un “discurso de desprecio hacia las instituciones republicanas”, y cita expresiones como “basuras”, “ratas inmundas” o “me importa tres carajos”.

Muchas gracias Presidente Donald Trump por su gran amistad y este gesto extraordinario.



Cc: @realDonaldTrump pic.twitter.com/78F6gM5Gwy — Javier Milei (@JMilei) September 23, 2025

“El empréstito con el Tesoro estadounidense que no sea aprobado por ambas Cámaras tendrá nulidad absoluta y carecerá de fuerza para obligar al Estado argentino”, concluye el proyecto, que acusa al Gobierno de actuar con “temeridad, impericia e irresponsabilidad manifiesta” al administrar la economía “como una ficha a sacrificar en un juego de apuestas”.

La iniciativa legislativa se alinea con los recientes mensajes de Cristina Kirchner en redes sociales. Desde su cuenta de X, la exvicepresidenta reforzó la ofensiva con un tono irónico dirigido a Javier Milei y a su ministro de Economía. Con el ya clásico inicio “Che, Milei”, escribió: “¡Haceme el favor! Córtenla con el verso ese de… ‘vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda’… que acá la única banda… es la banda del carry trade del Toto Caputo que, por segunda vez, se están llevando puesto el país como hicieron primero con Macri… ¡y ahora con vos, Milei!”.