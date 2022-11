Con Grabois como abogado del Movimiento Evita, investigan el ataque por el control de los paredones de La Matanza

escuchar

El ataque contra militantes del Movimiento Evita que pintaban un paredón para promocionar a Patricia “Colo” Cubría como precandidata a intendenta de La Matanza no derivó aún en detenciones, pero las acusaciones de los agredidos se centran en el grupo Los Búhos, que realiza pintadas políticas para el oficialismo local, que lidera el intendente Fernando Espinoza. En la causa, que expone la disputa por los paredones del distrito, los agredidos están representados por Juan Grabois, el dirigente social que lidera el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Grabois trabaja en la defensa de los militantes del Evita junto con un grupo de abogados que está a cargo de las presentaciones judiciales en el expediente que investiga la fiscal Mariana Sogio, de la UFI N°6. El dirigente social difundió esta tarde un comunicado en el que confirmó que defenderá a los militantes agredidos. Subrayó que el hecho incluyó “simulacros de fusilamiento” y reprochó que tuvo “poca trascendencia” mediática y política, tal vez porque las víctimas son personas humildes”. Añadió que espera que la asistencia de su grupo de abogados pueda ”aportar para que los dirigentes y autoridades tomen conciencia de su responsabilidad en erradicar la violencia como instrumento político”.

“Además de los atacantes, las víctimas divisaron un móvil policial presente durante el atentado”, denunció el líder del MTE, que puntualizó, en otro pasaje de su comunicado: “La policía no actúa, los jueces no actúan, la política no reacciona, la sociedad no se inmuta”. Y aclaró: “Las víctimas de la agresión pertenecen al Movimiento Evita. Mi decisión de asistirlas legalmente no implica una toma de posición ante las legítimas diferencias que existen entre distintos sectores del Frente de Todos, sino reafirmar el compromiso inclaudicable que cualquier militante popular y cualquier argentino de bien debe tener frente a la violencia política, sea donde sea y contra quien sea”.

En las declaraciones testimoniales sobre el hecho, que sucedió en la madrugada del viernes, los integrantes del movimiento social que lidera Emilio Pérsico (marido de Cubría) afirmaron haber sido agredidos a golpes con un caño de gas en una secuencia que incluyó disparos contra uno de sus autos, que dejaron los restos de seis vainas servidas. Los hechos se produjeron frente a un paredón ubicado en la esquina de Carlos Casares y Lavadero, en la localidad de Rafael Castillo.

Entre las personas que declararon están Matías Rolón, Ezequiel Baquine y Griselda Cabrera, que se identificaron como empleados o cooperativistas. Según declaró Cabrera, uno de los atacantes les dijo: “Yo soy El Loco Play, no pinten porque los paredones son de Los Búhos” . En su testimonio, Rolón especificó que se detuvo una camioneta Ford Ranger negra, desde la cual les tomaron fotografías y que un sujeto les dijo: “Soy de la barra del Brown [por Almirante Brown, el club de Isidro Casanova], ahora volvemos y me vas a conocer. Yo soy de la banda de Los Búhos, estás pintando mi paredón”.

Juan Grabois, con Esteban "Gringo" Castro, uno de los referentes del Movimiento Evita Ignacio Sánchez

“Se presentó como el jefe de Los Búhos, que es una organización que hace pintadas para el distrito. Alguno de ellos será de alguna de las facciones [de la barra brava de Almirante Brown], pero no es por el lado del club. Se presentó como ‘El Loco Play’, se llama Jesús Carrizo ”, dijo Cubría, en diálogo con LA NACION. El nombre de Jesús Carrizo no es nuevo en este tipo de hechos. Hace nueve años, fue señalado por voceros de Sergio Massa como uno de los responsables del ataque a piedrazos y huevazos que sufrió el actual ministro de Economía en una caravana política previa a las elecciones del año 2013.

En el expediente consta que, tras una primera amenaza de personas que iban en la Ford Ranger, aparecieron otros tres vehículos, unos 45 minutos después, desde los que bajaron personas que golpearon a los militantes del Movimiento Evita. Agregaron que hubo detonaciones de armas de fuego y que tenían filmaciones para aportar.

“Tenemos muchas pruebas. Hay cámaras. Es un lugar muy transitado, la avenida Carlos Casares. Hay mucho material para la investigación. Tenemos el nombre de quien comandaba esta banda de mafiosos. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias y a hacer un repudio público a través de una misa, para terminar con esta violencia política”, sostuvo Cubría. El viernes, habrá una misa en la Catedral de San Justo por “la paz y la convivencia democrática”.

En un comunicado que difundió el viernes, el PJ de La Matanza, que preside la vicegobernadora bonaerense y exintendenta de La Matanza, Verónica Magario, repudió “todo acto de violencia” y se solidarizó con el Movimiento Evita por lo sucedido, un episodio que calificaron de “absolutamente ajeno” al peronismo local.

Un militante político de la zona recordó a LA NACION que, hace quince días, un grupo de Somos Barrios de Pie que pintaba consignas de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) también fue agredido. Sufrió roturas en una camioneta en la que se trasladaban y uno de sus integrantes resultó herido. Fue un caso que se dispersó en el momento por el accionar policial. “Hay una disputa por los paredones. Tiene que ver con bandas que vienen de la vieja política, que amedrentan. Eso se siente cada vez más” , describió el militante consultado.

El 1° de noviembre, referentes de Pro en La Matanza liderados por Alejandro Finocchiaro denunciaron que militantes de ese partido político fueron amenazados cuando intentaban colocar una bandera que pedía declarar a la educación servicio público esencial, en Ramos Mejía.

Muchos de los paredones de La Matanza tienen dueño. En un código implícito, hay sectores del distrito que llevan décadas en manos de determinados grupos que se dedican a pintar consignas políticas en las paredes . Según pudo saber LA NACION de fuentes con experiencia en la política local, además de Los Búhos, en esa lista de agrupaciones con paredes asignadas se anotan otros grupos como Los Fantasmas, o el liderado por Patita (que firma las pintadas de los candidatos de Pro en varios distritos del Gran Buenos Aires y en la Capital Federal, donde comenzó su actividad).

“Estos grupos tienen paredones tabulados desde hace 20 años. Es la situación de la calle, pasa con Patita, con Los Fantasmas. Tienen paredes que solo pintan ellos. El Evita sale a pintar con cooperativistas que quizás no saben estos códigos de la calle y, al ser inexpertos, tapan algunas paredes históricas”, sostuvo un dirigente de La Matanza, que mencionó a Isidro Casanova, Rafael Castillo y Laferrere como parte del territorio de paredones dominado por Los Búhos.

“Es un grupo que siempre se dedicó a pintar paredes partidarias y borrar las de la oposición casi de manera automática”, indicó otro dirigente distrital consultado por LA NACION. Los Búhos realizaron pintadas mundialistas en los últimos días. Rezan “Vamos Argentina. Fernando intendente. Los Búhos”. Algunas, incluyen en la firma las siglas ARC, por la Agrupación Ramón Carrillo, del oficialismo matancero.