Desafío a Pro: Karina Milei puso a Adorni a cargo del armado de equipos técnicos en la Capital y le sacó un alfil a Zago

La Libertad Avanza (LLA) comienza a darle forma a su ambición de arrebatarle el gobierno de la Ciudad a Pro en las elecciones del año próximo. La secretaria general de la Presidencia y titular del partido del oficialismo nacional, Karina Milei, encabezó ayer una reunión para presentar la escuela de dirigentes que inaugurarán los libertarios en territorio porteño.

La titular del bloque de LLA en la Legislatura de la Ciudad, Pilar Ramírez, fue la encargada de difundir el encuentro en redes.

La movida se concretó apenas 48 horas después que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien coquetea con la idea de pelear por la sucesión de Jorge Macri en 2027, le entregara a Ramírez un paquete de 66 proyectos de ley para la ciudad.

Los libertarios ratificaron en las últimas horas que Adorni también será el director de la escuela de formación, según supo LA NACION de una fuente de la Casa Rosada.

Se trata de dos jugadas en tándem de Karina Milei que desafían al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. A diferencia del Congreso, donde LLA y Pro actúan como aliados, en la Ciudad los libertarios se mueven como oposición.

Ramírez es la principal ladera porteña de la secretaria general de la Presidencia. Además de oficiar como jefa de bloque, preside la filial de LLA en la Ciudad. Adorni, por su parte, es un funcionario de máxima confianza de la hermana del Presidente.

En la escuela libertaria tendrá el rol de “acompañar, dar palabras de aliento y contar la intención de los cursos”. El futuro director es uno de los dirigentes libertarios que se baraja como candidato a alcalde en 2027.

Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli en la Cámara de Diputados durante el tratamiento del proyecto de modernización laboral Marcos Brindicci

En tanto, Karina Milei estará en el funcionamiento diario, como Ramírez, y a su vez “recibirá [alumnos] y participará en alguna charla”. Según fuentes al tanto de la reunión, ayer se debatió la posibilidad de que miembros del gabinete nacional se sumen como profesores en algunas materias.

En la Casa Rosada admitieron abiertamente que la iniciativa de formación de dirigentes se organiza en función del objetivo de gobernar la Ciudad. En las reuniones del partido, la hermana del presidente baja la línea de pelear por el distrito en las próximas elecciones.

El objetivo de la escuela libertaria es “consolidar una estructura profesional”, según compartió Ramírez en redes. “Nuestro modelo de Ciudad exige cuadros bien formados. Se vienen nuevos desafíos y nosotros nos estamos preparando”, expresó.

Con la gestión porteña como horizonte, la escuela de dirigentes busca formar cuadros políticos, crear equipos técnicos, transmitir los lineamientos libertarios y ampliar la base de simpatizantes que se acercan al partido. No obstante, advirtieron que la participación en los cursos no garantiza cargos a futuro. “Tenemos grupos de dirigentes jóvenes. Son nuevos, no tienen experiencia política. Y no queremos improvisados”, dijo una fuente de la Casa Rosada al tanto del proyecto.

La iniciativa es “uno de los objetivos de este año” para el partido en su sede porteña, con vistas a llegar preparado a la próxima contienda, en la que –subrayaron– también se elegirán diputados nacionales y legisladores.

Manuel Adorni y Karina Milei en el búnker tras las elecciones legislativas en la Ciudad Soledad Aznarez

El lanzamiento oficial se realizaría en las próximas semanas. El de ayer fue un encuentro para compartir el estado actual de la organización de la escuela.

Presión en la Legislatura

El bloque de LLA en la Legislatura sumó hoy a la diputada Sandra Rey, que respondía al libertario disidente Oscar Zago (Movimiento de Integración y Desarrollo), y alcanzó así 14 integrantes. Pro tiene 11 y el peronismo, 20, sobre un total de 60 bancas. La legisladora integraba hasta hoy el bloque Confianza y Desarrollo, presidido por Emmanuel Ferrario, del que también forma parte Horacio Rodríguez Larreta.

Rey había ingresado al cuerpo en 2023 bajo la lista libertaria, de la mano de Zago, quien en abril de 2024 rompió con LLA.

Junto a @KarinaMileiOK le dimos la bienvenida a @DipSandraRey al bloque de LLA CABA.



¡El equipo de @JMilei en la Ciudad ya suma 14 legisladores!



Qué lindo se está poniendo esto. VLLC!! pic.twitter.com/UsNuSYHePy — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) February 26, 2026

En tanto, Adorni le entregó este lunes personalmente a Ramírez un paquete de 66 proyectos parlamentarios para la Ciudad. La legisladora lo difundió a pocos días de que Jorge Macri encabece la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura. El próximo lunes, el alcalde –que busca reposicionarse para ir por la reelección– presentará allí las principales iniciativas de Pro.

Jorge Macri en la apertura de sesiones 2025 prensa GCBA

La presencia de Adorni en el anuncio fue leída como un guiño de la hermana del Presidente, en medio de las especulaciones sobre su eventual candidatura a jefe de Gobierno. El alfil de Karina Milei había sido electo legislador porteño en los comicios de mayo, pero su ingreso en el gabinete alteró ese rumbo.

En aquel encuentro no estuvo la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, quien había coqueteado con anotarse en la carrera por la sucesión de Jorge Macri, sobre todo desde que se impuso en los comicios de octubre último con más del 50% de los votos. A la exministra de Seguridad le habría molestado que intenten marcarle la cancha con una foto, dado que ella hasta ahora no explicitó sus deseos de competir por la Jefatura de Gobierno porteña.

Una fuente legislativa de LLA en la Ciudad subrayó, en diálogo con LA NACION, que el bloque cuenta con temas exclusivos del espacio: “Somos oposición. Tenemos una agenda con muchos proyectos propios que consideramos necesarios para la Ciudad y que van en línea con las políticas que está llevando adelante el Presidente. No vamos a renunciar a eso”.

A su vez, reveló que no conversaron con Pro sobre las iniciativas ni el anuncio que realizaron: “Es parte de nuestra agenda. Nosotros presentamos nuestros proyectos, ellos presentarán los suyos”.

Las propuestas de LLA, que aún no ingresaron a la Legislatura, incluyen temas como el endurecimiento de penas contra “trapitos” y la simplificación de trámites burocráticos. Desde la Casa Rosada anticiparon que los presentarán en los próximos días.

Se trata, en varios casos, de iniciativas superpuestas y alineadas con medidas del macrismo. Como ocurrió con la ley bases porteña, que había provocado los primeros cortocircuitos entre Jorge Macri y los Milei, los libertarios tampoco cuentan por ahora con los votos necesarios para aprobarlos.

Jorge Macri le da la mano a Karina Milei, después de que el Presidente le negara el saludo STRINGER - AFP

Desde Pro, la legisladora porteña Silvia Lospennato dijo a LA NACION: “Considero valioso que todas las fuerzas políticas presenten propuestas. Las vamos a evaluar cuando estén presentadas efectivamente”. En paralelo, remarcó que el macrismo impulsó un proyecto relativo a los “trapitos” –que se encuentra a la espera de ser tratado– y que la simplificación de trámites es una política continua del gobierno de la Ciudad.