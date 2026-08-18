Con la seguridad en la agenda, el Gobierno y la Iglesia avanzan en los preparativos de la visita de León XIV

Cuando faltan 82 días para la llegada del papa León XIV a la Argentina, el gobierno de Javier Milei y la Iglesia avanzan en sintonía con los preparativos de la organización. En línea con ese objetivo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió este martes en la Casa Rosada a una delegación de la comisión nacional constituida por el Episcopado para la preparación de la visita, encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva.

El encuentro se extendió durante aproximadamente una hora. Además de la hermana del Presidente, se reunieron con la delegación episcopal el canciller Pablo Quirno y los ministros de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La reunión en la Casa Rosada Presidencia

El Gobierno confirmó, además, que el próximo 30 de agosto llegará a la Argentina la segunda misión de avanzada que enviará la Santa Sede para recorrer y evaluar los posibles escenarios de las actividades previstas. La primera visita fue a fines de junio.

García Cuerva concurrió acompañado por sus obispos auxiliares Pedro Bernardo Cannavó y Sergio Iván Dornelles y el sacerdote Máximo Jurcinovic.

También participó el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, en representación de la Santa Sede, quien agradeció la reunión y destacó “la predisposición del Gobierno para coordinar las distintas tareas vinculadas a la visita”, según explicó la Casa Rosada.

León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre, procedente del Uruguay, y permanecerá hasta el miércoles 11. Visitará las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján –aún no se presentó la agenda oficial del viaje papal- y volará luego a Perú, su patria adoptiva, en el primer viaje que emprenderá como papa a América Latina.

El presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, con el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, en el tedeum por el 9 de Julio, en la Catedral Fabián Marelli

“Se dio continuidad al trabajo que se viene realizando con la Cancillería y la Secretaría de Culto. Preparar la venida de un Papa es algo sumamente importante, que nos excede a todos y nos exige los mejores esfuerzos”, explicó el padre Jurcinovic a la prensa tras la reunión

El sacerdote explicó que la delegación de la Iglesia compartió con Karina Milei “la alegría de este viaje de León XIV” y destacó que el Gobierno se puso a disposición para articular todos los aspectos referidos a la organización del viaje del Papa.

“Estamos organizando muchas cosas y debemos prever todas las situaciones posibles. Seguramente serán días especiales para la Argentina”, señaló el vocero de la Conferencia Episcopal.

La seguridad del Papa, que en tres días recorrerá las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján, es una de las áreas en las que el Gobierno tendrá directa participación. Por tal motivo, participó de la reunión la ministra Monteoliva, entre otros funcionarios. “Todo lo que significa seguridad le corresponde al gobierno nacional”, insistió el vocero, quien insistió en que “el objetivo de estos encuentros es articular”.

La Casa Rosada informó que en la reunión se conversó sobre la agenda preliminar de actividades, seguridad, logística, traslados, organización y difusión.

Respecto de una posible audiencia con el presidente Javier Milei, el padre Jurcinovic recordó que “habitualmente, una de las primeras actividades que realiza el Papa en sus viajes es una reunión con el jefe de Estado y un encuentro con el cuerpo diplomático”.

Autoridades del Episcopado, en una reciente reunión en la Cancillería Conferencia Episcopal Argentina

Frente a las expectativas por el contenido del mensaje que León XIV traerá a la Argentina, el vocero fue contundente: “El Papa va a decir todo lo que quiera y a todos nos servirá escucharlo. León XIV conoce América Latina. fue misionero en Perú durante muchos años”.

Jurcinovic recordó que la Santa Sede anunció las ciudades que visitará el Santo Padre, al anunciar el viaje a Uruguay, la Argentina y Perú, y estimó que a mediados de septiembre daría a conocer una programación más detallada de la agenda que seguirá el pontífice en suelo argentino.

Según explicó Jurcinovic, el gobierno nacional se comprometió “a seguir trabajando en la articulación con los gobiernos locales de los distritos que visitará León XIV. “Esta fue la primera reunión, hay mucho por trabajar. Hay un compromiso de todas las partes”, expresó.

La Casa Rosada señaló que la agenda tentativa del Papa en la Argentina contempla la posibilidad de realizar actos masivos en el Monumento de los Españoles, en la Basílica de Luján y en el predio de la Fábrica Argebtina de Aviones (Fadea), con sede en Córdoba.

También informó que durante su estadía, León XIV se hospedará en la sede de la Nunciatura Apostólica, en el barrio de Recoleta, mientras que el resto de su delegación lo hará en un hotel contiguo, para facilitar la logística de la visita.