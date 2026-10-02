Javier Milei y sus medidas, en vivo: el mandatario cargó contra la prensa y la calificó de “sicarios de la pluma”

Pese a la caída del 0,6% en el nivel de actividad durante el segundo trimestre del año, la economía argentina no registró cambios sensibles en su estructura de distribución del ingreso. Así lo confirmaron los datos publicados del Indec hoy, que mostraron una leve baja en el coeficiente de Gini hasta niveles de fin del año pasado y confirmaron que algo más de la mitad del ingreso del país se concentra en un 30% de los hogares.

Las cifras surgen del informe Evolución de la distribución del ingreso, que el organismo estadístico elabora a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), correspondientes al trimestre abril-junio de este año.