Javier Milei y sus medidas, en vivo: el mandatario cargó contra la prensa y la calificó de “sicarios de la pluma”
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Coloquio de IDEA: los empresarios respaldan la estabilización, pero atan la inversión a las elecciones de 2027
MAR DEL PLATA.– En los pasillos del Sheraton, entre una charla y otra, los empresarios hablaron en dos velocidades. Frente a las cámaras, el balance del primer día del 62° Coloquio de IDEA fue de respaldo a la estabilización de la economía. Destacaron el equilibrio fiscal y la baja de la inflación como principales logros, aunque reclamaron con insistencia que se bajen los impuestos. Lejos de los micrófonos, la mirada estaba puesta en un horizonte mucho más cercano. Las elecciones presidenciales de 2027, que definirán la continuidad de Javier Milei y del modelo económico, son la variable de la que, coinciden, depende la inversión.
El 10% de los hogares de mayores ingresos gana 13 veces más que el 10% del segmento más bajo
Pese a la caída del 0,6% en el nivel de actividad durante el segundo trimestre del año, la economía argentina no registró cambios sensibles en su estructura de distribución del ingreso. Así lo confirmaron los datos publicados del Indec hoy, que mostraron una leve baja en el coeficiente de Gini hasta niveles de fin del año pasado y confirmaron que algo más de la mitad del ingreso del país se concentra en un 30% de los hogares.
Las cifras surgen del informe Evolución de la distribución del ingreso, que el organismo estadístico elabora a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), correspondientes al trimestre abril-junio de este año.
Bullrich tuvo un almuerzo reservado con 34 CEO y 220 ejecutivos fueron a una bodega en Chapadmalal
MAR DEL PLATA.– Durante varias horas nadie quería decir dónde iba a almorzar Patricia Bullrich con algunos de los principales ejecutivos del país. No figuraba entre las actividades abiertas del Coloquio de IDEA y quienes tenían el dato no lo soltaban. El secreto se terminaba afuera: una de las camionetas estacionadas en el encuentro empresario llevaba un cartelito en el parabrisas: “Almuerzo con la dirigencia política. Costa Galana”.
Bullrich llegó después de hablar en el escenario principal. Subió al primer piso y entró al salón Juan de Garay, con vista al mar. La esperaban 35 ejecutivos. No era una representación menor del poder económico: estaban Fabián Kon, del Galicia; Julio Patricio Supervielle, dueño del banco que lleva su apellido; Juan Martín Parma, de Macro; Javier Martínez Álvarez, de Techint; Oscar Sardi, de TGS; Juan Farinati, de Bayer; María Eugenia Sampalione, de Newmont; Sofía Vago, de Accenture; Wanda Weigert, de Globant; Agustín Bellido, de IBM; Eduardo Gorchs, de Siemens, y Juan Pablo Estévez, de AWS, entre otros. Había representantes de bancos, industria, minería, energía y tecnología sentados alrededor de la misma mesa.
Las regulaciones que volverían a regir si Diputados rechazara el DNU 70/23
El fallo de la Corte Suprema que restituyó un artículodel megadecreto 70/2023 de Javier Milei y, de esta forma, quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros desató el intento opositor de rechazar el DNU en la Cámara de Diputados. Si así lo hiciera en la sesión convocada para el 15 de octubre, la norma quedaría finalmente derogada, dado que el Senado ya resolvió en su contra en marzo de 2024.
Milei se reunió con Macron: hablaron de inversiones y le preguntaron por el ajuste de las cuentas públicas
PARIS.- En el marco de la Argentina Week en esta ciudad, el presidente Javier Milei se reunió esta tarde con su par de Francia, Emmanuel Macron. El principal tema que abordaron, según fuentes de la delegación oficial, fueron las inversiones que anunciaron empresas francesas en la Argentina. Además, debatió sobre el futuro de la inteligencia artificial y a Milei le preguntaron cómo fue su plan de ajuste en el país.
Con trompetas de fondo, el presidente argentino fue recibido cerca de las 18.30 en el Palacio del Elíseo. Arribó en un auto negro, acompañado de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, vestida de rojo. Macron lo recibió con un abrazo. Detrás saludó su esposa, Brigitte.
Nuevo ataque del presidente Javier Milei a LA NACION
El presidente Javier Milei publicó este jueves por la noche un mensaje en su cuenta oficial de X en el que criticó un editorial publicado por LA NACION e insultó a sus autoridades y periodistas. La nueva agresión del jefe de Estado se produce a menos de una semana de que avalara indirectamente el accionar de la Justicia de Formosa, que arrestó ilegítimamente a un grupo de periodistas de este medio.
La agresión del mandatario nacional estuvo dirigido contra el director de LA NACION, Fernán Saguier, a raíz del editorial publicado el 28 de septiembre y titulado “Privilegios que la República no necesita”.
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