Con menos del 30% del padrón, el interior de la Provincia es refractario al PJ y se inclinaría por los libertarios

En las secciones que forman parte del denominado interior de la provincia de Buenos Aires, que concentran el 28,9% del padrón, tiene La Libertad Avanza más expectativas de derrotar al peronismo, que se presenta unido este domingo pese a que en cada circunscripción adquiere diferentes rostros. En forma paralela debutarán espacios regionales, como Somos y Hechos, que podrían incidir en el resultado electoral.

Ese es el panorama que se presenta en las secciones segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, con cuyo caudal de votos los libertarios y sus aliados apuntan a emparejar la contienda con Fuerza Patria, que tiene más predicamento en los municipios que rodean a la ciudad de Buenos Aires. Aquí, un detalle de las contiendas que tendrán lugar en los distritos más ligados a la producción agropecuaria y con menor concentración poblacional de la Provincia:

Segunda sección

(Se eligen 11 diputados; 4,60% del padrón)

Manuel Passaglia con la mascota del espacio Hechos

Es una región de perfil agroindustrial cuya cabecera es San Nicolás, donde se concentra casi el 20% del padrón. Los jefes territoriales son los hermanos Passaglia (Santiago el intendente y Manuel el candidato a diputado), quienes presentan un frente propio denominado Hechos. El intendente de Pergamino, Javier Martínez, se sumó a esta opción en el segundo partido en caudal de votos, al igual que el radical Román Bouvier, de Rojas. A su vez, el pacto libertario-Pro cuenta con el ntendente Marcelo Matzkin, de Zárate. Allí Natalia Blanco, que responde a Cristian Ritondo, va en el primer lugar de la lista. Y el peronismo cuenta con ocho intendentes, con Diego Nanni, de Exaltación de la Cruz, al tope de la lista.

Cuarta sección

(Se eligen 7 senadores; 3,8% del padrón)

Pablo Petrecca, el segundo a la izquierda, intendente de Junín y figura de Somos Buenos Aires Red social X

En estos 19 municipios hay intendentes de Pro que se resistieron a ser parte de la coalición con LLA. En Junín, el distrito con más electores, gobierna Pablo Petrecca, quien se incorporó a Somos Buenos Aires para encabezar la boleta de senadores. El mismo camino tomaron María José Gentile (9 de Julio) y Guillermo Britos (Chivilcoy), quien supo ser aliado de Milei en 2023. Diez jefes comunales llevarán el sello de Fuerza Patria. El peronismo pondrá en la cancha al camporista Diego Videla, titular del Concejo Deliberante de Pehuajó. Lo apuntalará el intendente de Alberti, Germán Lago, cercano al gobernador Axel Kicillof.

Quinta sección

(Se eligen 5 senadores; 9,3% del padrón)

Fernanda Raverta, la camporita que es la principal oponente de Guillermo Montenegro en Mar del Plata Prensa PBA

En esta región del centro y sudoeste bonaerense, Somos aglutina a 12 intendentes. Puso en la cabeza de la lista de senadores a Maximiliano Suescun, de Rauch. Miguel Lunghi, de Tandil (el segundo distrito más poblado), se sumó al proyecto. Pero la batalla central la darán Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, y la camporista Fernanda Raverta. El municipio que incluye Mar del Plata reúne casi el 45% del padrón, compuesto por 27 distritos. El radical Maximiliano Abad, senador nacional, bendijo la participación en Somos de su sector de la UCR. Sin embargo, en Mar del Plata inscribió su lista de concejales en otra alianza, con la periodista Gabriela Azcoitía.

Sexta sección

(Se eligen 11 diputados; 4,7% del padrón)

Oscar Liberman en un acto libertario; es el candidato con más chances en la sexta sección Captura de video

Está conformada por 22 municipios. Fuerza Patria agrupa a 12 intendentes y concentra su campaña en Bahía Blanca, que tiene el 54% del padrón. Allí gobierna el kirchnerista Federico Susbielles y la población sufrió una inundación devastadora. La Casa Rosada tendrá al jefe municipal Lisandro Matzkin (Coronel Pringles) en su escudería. Y sumó a su boleta seccional a Oscar Liberman (LLA) y Héctor Gay (de Patricia Bullrich). El peronismo eligió para la boleta legislativa a Alejandro Dichiara, exjefe municipal de Monte Hermoso y actual vicepresidente de Diputados. Mientras que Somos cuenta con seis intendentes (9% del padrón). Esa alianza incorporó al macrista Diego Reyes (Puan).

Séptima sección

(Se eligen 3 senadores, 2% del padrón)

Ezequiel Galli, cuando fue intendente de Olavarría Archivo

Es la más pequeña de la provincia. Olavarría tiene más de un tercio del padrón. LLA lleva en la boleta de senadores a los dos candidatos que perdieron en 2023 contra el actual intendente, Maximiliano Wesner, de La Cámpora. La libertaria Celeste Arouxet va segunda y Ezequiel Galli, intendente amarillo por dos períodos, tercero. El peronismo juega al jefe comunal de Bolívar, Marcos Pisano, como número dos de su lista legislativa. Cinco de los ocho municipios, incluidos los dos más grandes (Olavarría y Azul) son controlados por los peronistas. Somos apuesta a la tracción del radicalismo. Dos de sus intendentes integran la alianza: José Salomón (Saladillo) y Ramón Capra (General Alvear).

Octava sección

(Se eligen 6 diputados, 4,5% del padrón)

Francisco Adorni, candidato de LLA y hermano del vocero Manuel Adorni Hernan Zenteno - LA NACION

En La Plata -distrito único- manda el intendente peronista Julio Alak. Fuerza Patria renueva tres diputados y los candidatos son los mismos legisladores que terminan en diciembre: el camporista Ariel Archanco, Lucía Iañez (de Alak) y el massista Juan Martín Malpeli. La Libertad Avanza anotó como líder de la lista Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial. Somos Buenos Aires lleva como candidato a diputado a Pablo Nicoletti, presidente de la UCR local, seguido por Leandro Bazze, hijo del exdiputado nacional Miguel Bazze.