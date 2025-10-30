LA NACION

Con qué poder y qué intereses llega cada gobernador a la reunión de hoy con Javier Milei

La estrategia de los distintos mandatarios provinciales está atada a cuántos legisladores les responden, a cómo les fue el domingo y a qué dirigentes libertarios tienen en sus distritos que puedan competirles en 2027

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
PARA LA NACIONGabriela Origlia
Javier Milei junto a los gobernadores
Javier Milei junto a los gobernadores

Solo once de los gobernadores lograron ganar las elecciones de medio término en sus territorios. De ese grupo, cinco fueron aliados con La Libertad Avanza (LLA), que fijó las condiciones del acuerdo. Así, la mayoría de los mandatarios llegan debilitados a las negociaciones con la Casa Rosada.

Son un grupo heterogéneo. La estrategia que adoptarán en su relación con el gobierno nacional dependerá de sus urgencias económico-financieras, de sus intereses de cara a 2027 e, incluso, de cómo los dirigentes libertarios quedaron parados en sus provincias para la elección del próximo gobernador.

Por Gabriela Origlia
Conforme a
The Trust Project
Tipo de trabajo:
noticia original
Más leídas de Política
  1. La estrategia de Milei que es más propia de la casta que de un outsider, según Pagni
    1

    La clave del éxito de Milei, el “peronismo sin candidato” y el futuro de Santiago Caputo: las frases más destacadas de LA NACION +cerca

  2. La Corte rechazó un recurso de Cristina Kirchner y allanó el camino para el inicio del juicio
    2

    Causa Cuadernos: la Corte rechazó recursos de Cristina Kirchner, De Vido y un grupo de empresarios y allanó el camino para el inicio del juicio oral

  3. Los impulsores del “token argentino” enfrentan nuevas acusaciones en Estados Unidos por fraude millonario
    3

    Caso $LIBRA: los impulsores del “token argentino” enfrentan nuevas acusaciones en Estados Unidos por fraude millonario

  4. Los cerebros detrás de la reforma laboral que imagina Milei
    4

    Los cerebros detrás de la reforma laboral que imagina Milei

Cargando banners ...