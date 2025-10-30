1
Con qué poder y qué intereses llega cada gobernador a la reunión de hoy con Javier Milei
La estrategia de los distintos mandatarios provinciales está atada a cuántos legisladores les responden, a cómo les fue el domingo y a qué dirigentes libertarios tienen en sus distritos que puedan competirles en 2027
Solo once de los gobernadores lograron ganar las elecciones de medio término en sus territorios. De ese grupo, cinco fueron aliados con La Libertad Avanza (LLA), que fijó las condiciones del acuerdo. Así, la mayoría de los mandatarios llegan debilitados a las negociaciones con la Casa Rosada.
Son un grupo heterogéneo. La estrategia que adoptarán en su relación con el gobierno nacional dependerá de sus urgencias económico-financieras, de sus intereses de cara a 2027 e, incluso, de cómo los dirigentes libertarios quedaron parados en sus provincias para la elección del próximo gobernador.
