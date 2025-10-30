Con qué poder y qué intereses llega cada gobernador a la reunión de hoy con Javier Milei

Solo once de los gobernadores lograron ganar las elecciones de medio término en sus territorios. De ese grupo, cinco fueron aliados con La Libertad Avanza (LLA), que fijó las condiciones del acuerdo. Así, la mayoría de los mandatarios llegan debilitados a las negociaciones con la Casa Rosada.

Son un grupo heterogéneo. La estrategia que adoptarán en su relación con el gobierno nacional dependerá de sus urgencias económico-financieras, de sus intereses de cara a 2027 e, incluso, de cómo los dirigentes libertarios quedaron parados en sus provincias para la elección del próximo gobernador.