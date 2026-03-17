Con un crudo diagnóstico económico, Kicillof lanzó un think tank para apuntalar su candidatura en 2027

LA PLATA. - El gobernador Axel Kicillof lanzó hoy el Centro de Estudios Derecho al Futuro, un think tank desde donde aspira a construir un programa político con proyección nacional acorde a su proyecto presidencial para 2027. Desde el Teatro Coliseo de La Plata, el mandatario volvió a pedir la liberación de Cristina Kirchner y cuestionó en duros términos al presidente Javier Milei y a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En el acto, Kicillof dijo estar “atónito” por la intervención de Milei en el caso $LIBRA. “Estamos viendo a cielo abierto la trama de una estafa. Una mentira mientras persiguen a Cristina. Hoy armaron un show judicial para distraer”, remarcó el mandatario.

Una y otra vez reiteró que el gobierno de Milei “es un corso a contramano”. “No hay país del mundo que no esté pensando en apoyar la producción nacional. A nosotros nos tocó el presidente más ignorante y más sometido”, consideró. “Sigue instrucciones del gobierno norteamericano”, remarcó.

La platea del teatro Coliseo en el que se presentó el think tank axelista

Kicillof estuvo acompañado por unos 30 intendentes, por la exministra de Trabajo Mara Ruiz Malec, el exministro de Infraestructura Agustín Simeone y el gerente general de Aubasa, Pablo Ceriani. Participaron también economistas como Martín Di Bella, Horacio Rovelli, Sebastián Russo y Diego Perella, junto a sindicalistas y representantes de universidades con asiento bonaerense.

Kicillof estuvo sentado junto al intendente de La Plata, Julio Alak, que se sumó a la lista de aspirantes a suceder a Kicillof en 2027. Pero también estuvieron otros alcaldes que están en la misma carrera como Jorge Ferraresi, de Avellaneda. El gobernador remarcó que además de los alcaldes que estuvieron en el lugar “nos escuchan intendentes de todo el país”.

“Se trata de una convocatoria a hacer política. Un punto de arranque. Un comienzo”, invitó el mandatario al presentar el documento fundacional titulado “Diez mentiras. Una realidad”. Kicillof remarcó: “Esto es abierto y federal a todos los rincones de nuestro país se despierte la célula dormida para imaginar y debatir otra agenda”.

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, escucha al gobernador Kicillof

Durante su presentación, Kicillof dijo que “es mentira que la economía crece”. Afirmó en cambio que “estamos en un estancamiento”, con un “consumo destruido, un comercio destruido y una industria en situación calamitosa”. Luego negó que haya llegado más inversión extranjera al país. También dijo que es “una mentira que el empleo crece”.

El gobernador negó además que la inflación esté bajo control. Citó como otra “mentira” la baja de impuestos. Y remarcó como “la peor de las mentiras” que el ajuste lo paga la casta. “La casta viaja muy tranquila en el avión presidencial”, disparó. Se refirió así a la presencia de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que acompañó al funcionario la semana que pasó en un viaje oficial a Estados Unidos.

El acto tuvo lugar horas después de que representantes del gobierno provincial se vieran cara a cara con funcionarios del gobierno nacional en una audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia, frente a un litigio por unos $2,2 billones que reclama la gestión de Kicillof a la de Milei.

Axel Kicillof en la presentación del Centro de Estudios Derecho al Futuro en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata Prensa Gobernación

Kicillof buscó desde este escenario dar un impulso a su armado hacia 2027. En el mismo sentido participó, en las últimas horas, de un encuentro virtual en Córdoba organizado en Villa Carlos Paz por Carlos Caserio.

El mandatario llamó a salir a discutir un modelo diferente en todos los rincones del país. “Esperamos construir un proyecto para la Argentina”, sostuvo.

Antes de irse escuchó la respuesta del público que más esperaba. “Presidente. Axel Presidente”, corearon unos mil quinientos militantes reunidos en La Plata.