Con un video, el gobierno porteño le contestó a Axel Kicillof por su ataque a la Ciudad: “Están obsesionados con CABA”

“Están obsesionados con CABA”, sentenció el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, después de que el gobernador bonaerense Axel Kicillof dijese este martes que “alguien desde el Obelisco no entendería” las actividades productivas que se desarrollan en la provincia de Buenos Aires. En Twitter, el funcionario publicó junto a la afirmación un breve video en el que también aludió a los recientes dichos de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, relativos a la generación de dólares en el distrito.

“¿Es cierto que CABA ‘no produce nada’ ni genera dólares?”, es la pregunta con la que abre el material de 17 segundos de duración. Tras ello aparece en escena Miguel y responde: “Es un disparate. En los últimos cinco años, de 2015 a 2020, la ciudad de Buenos Aires generó en promedio casi 7400 millones de dólares por año”.

El video finaliza con una leyenda que sostiene: “En los últimos 6 años CABA generó USD 44.360 millones en exportación de bienes y servicios”.

Con esos datos, la Ciudad le respondió por un lado a Kicillof y por otro a Cristina Kirchner, quienes con un espacio de apenas semanas cuestionaron la productividad del territorio porteño.

Desde el radicalismo también repudiaron los dichos el gobernador bonaerense y apuntaron contra las políticas del Gobierno. “Curioso que agreda a los porteños cuando estudió, vivió y hasta fue diputado nacional por esta Ciudad”, cuestionó Mariela Coletta, presidenta de la UCR en capital.

“Desde el Obelisco o cualquier punto del país los argentinos sufrimos las consecuencias de las malas decisiones del Gobierno. En vez de chicanear, el Gobernador podría priorizar el diálogo y, sobre todo, políticas que reviertan la pobreza en el Conurbano”, sentenció Coletta.

Esta mañana, el gobernador bonaerense comparó el modelo de la ciudad de Buenos Aires con el de la Provincia y aseguró que “alguien desde el Obelisco no entendería” las actividades que se llevan adelante en la última jurisdicción. Al enumerar una serie de obras de infraestructura realizadas a nivel distrital, entre las que mencionó una sala de faena de cerdos, pollos y conejos, Kicillof lanzó: “Claro, no lo entendería alguien desde el Obelisco esto. No lo comprendería nunca”.

Tras ello aclaró: “Me refiero a la ciudad de Buenos Aires simplemente porque los canales que más se ven son porteños y estas cosas les interesan tres velines, no las entienden. Porque la ciudad de Buenos Aires es una ciudad donde se llevan adelante actividades financieras, administrativas de las compañías... A veces las empresas más grandes que operan en la Provincia tienen sus oficinas centrales ahí y pagan impuestos ahí con miles y miles de empleados en la provincia de Buenos Aires. Es como que la provincia de Buenos Aires hace el trabajo material, el trabajo transformativo, la producción”.

Y concluyó: “Entonces, lo que quiero decir es que nosotros estamos muy orgullosos de ser la provincia que más produce. No tenemos que ser ni la más glamorosa ni la que más se parece a Europa. Somos la provincia que más produce, ahí están nuestro corazón y nuestra identidad. Y producimos industria y campo todos los santos días”.

Apenas semanas atrás, Cristina Kirchner también atacó a la ciudad de Buenos Aires cuando participó del acto de inauguración de un cine en la ciudad santacruceña de El Calafate, donde le preguntó al auditorio cuál es el distrito que más dólares gasta y no produce “ni uno”. “CABA”, fue la respuesta, a la que ella añadió: “Sí, claro”.