El Gobierno estima que los productores venderán más soja

El Gobierno estima que a partir de fines de agosto y comienzos de septiembre próximo “habrá una mayor liquidación de divisas por parte de los productores de soja”. Así lo aseguró esta mañana en declaraciones a la prensa el secretario de Agricultura, Matías Lestani, tras el acto de corte de cintas de la Exposición Rural de Palermo.

En este contexto, dijo que “siempre que haya inflación y que se devalúe una moneda, uno se calza en bienes o en moneda fuerte”.

“Pero es una decisión normal de cualquier persona. No es que te resguardes en eso, lo que usas es un bien de cambio”, subrayó Lestani, luego del evento en el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Por otro lado, enfatizó que “no hay tanto retraso” en las liquidaciones del sector. Añadió que, en todo caso, “se trata de una decisión normal de los productores”.

“Uno vende estratégicamente maíz, trigo, soja, dependiendo de cuándo te conviene. Normalmente el grano que más se guarda estratégicamente es la soja y entonces, en ese sentido, creo que el productor lo que va a hacer es ir vendiendo a medida que vaya necesitando ir comprando los insumos para la (cosecha) gruesa”, puntualizó el secretario.

Por otra parte, señaló, según consignó Télam, que no se tiene en mente implementar un tributo a la renta inesperada al sector agrícola: “El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca fue claro con la renta inesperada. El productor no la pudo captar porque subió el valor del producto pero también el de los insumos”.

El funcionario consideró que la Argentina se encuentra en “un equilibrio de suma cero, tras el desencadenamiento de la guerra entre Rusia y Ucrania”.

“Cuando uno dice que el escenario bélico da una potencialidad, la realidad es que las ventajas que se dan en el perfil de exportación, se quitan en el perfil de importación. Aunque, hoy no es el mismo escenario del de principios de año con los fertilizantes e insumos. La relación precio-insumos está un poco mejor”, indicó

En referencia a la propuesta de baja de las retenciones deslizada ayer por el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, con el objetivo de estimular la venta de soja, Lestani indicó que cualquier medida que se tome para asegurar la liquidación “debe ser una medida gestual fuerte para incentivar”.

“Yo si me planto como productor digo que tendría que ser una baja sustancial, puede ser por tiempo determinado o no, depende los objetivos, pero eso tienen que establecer la ministra de Economía (Silvina Batakis) y Miguel Pesce (presidente del Banco Central) que son los que gestionan esas áreas específicamente, no el Ministerio de Agricultura”, sostuvo.

“Cuando pidan algo puntual de cómo impactaría en el sector y nos hagan el requerimiento, tenemos el análisis hecho. Se está esperando la decisión de Hacienda y del Banco Central que son quienes definen esa política”, añadió.

El secretario de la cartera agrícola se mostró optimista por el balance de la cosecha: “Las previsiones de marzo de este año daban 5 millones de toneladas menos, tanto en las previsiones ministeriales como las de las bolsas; y avanzada la cosecha, se vio que el impacto no era tanto [por la sequía]. Ya teniendo certezas de lo que había y asegurando el equilibrio del mercado interno para que no colisione, se abrió todo lo que se tenía que abrir y que estratégicamente podíamos abrir [en trigo y maíz]. Siempre se irá abriendo en la medida que se tenga la sostenibilidad del sistema en tres ejes: ambiental, económico y social”.

Por último y en cuanto a su presencia, como representante del Gobierno en el predio de la Rural, dijo: “La Rural es una muestra ganadera con historia e insignia del país y es fundamental que nosotros, como gestores de las políticas públicas del sector, estemos en este tipo de eventos. Aparte es un placer volver a la pista de la Rural después de dos años. El eje de todas las políticas públicas son los productores, tenemos que estar presentes donde estén ellos para generar el ida y vuelta que construye”. No confirmó la participación del ministro de la cartera, Julián Domínguez, ni del presidente Alberto Fernández, en la inauguración del sábado 30.