Confirman el sobreseimiento de directivos de Clarín

Héctor Magnetto Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Filipuzzi

Era por una denuncia de la UIF durante el gobierno kirchnerista; la Cámara Federal ratificó la decisión

Hernán Cappiello 10 de diciembre de 2019

La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento de los principales directivos del Grupo Clarín y otras personas en una causa en la que estaban acusados de lavado de dinero.

Se trata de Héctor Magnetto, Lucio R. Pagliaro, José A. Aranda, Jorge C. Rendo, Alejandro A. Urricelqui, Mario C. Parrado, Alberto Menzani, Raúl A. Moran, Carlos A. P. Di Candia, Ricardo Anglada, Ignacio Driollet, Pablo C. Casey, Miguel C. Maxwell y Munner Ahmad Setter.

Estaban investigados desde 2012 a raíz de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) de la gestión kirchnerista tras una inspección de la AFIP en la empresa de medios.

La UIF puso el foco en la conformación de una sociedad en los Estados Unidos, adquirente de acciones de Cimeco SA, mediante un préstamos del Credit Suisse de Londres, luego transferidas a cuentas bancarias de sociedades integrantes del Grupo Clarín.

Sobre esa información, el organismo fijó como hipótesis que los fondos involucrados provenían de delitos. Apoyó esa suposición en lo que declaró en otra causa Hernán Arbizu, un ejecutivo del JP Morgan, respecto de sumas no declaradas existentes en el exterior del país, utilizadas mediante mecanismos -según la querella- "parecidos a los descriptos aquí".

Luego se amplió la instrucción a otros hechos similares. Ahora los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia destacaron que en la otra causa se había descartado que fuera delito, lo que los acusadores habían descripto como "posible ilícito precedente" del lavado. El juez Sergio Torres rechazó cualquier corroboración de los dichos de Arbizu, al señalar que "no se ha agregado a estas actuaciones ninguna constancia que dé cuenta de la sospecha de que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior, tuviera una actividad ilícita de la cual pudieran provenir los bienes y/o las sumas de dinero".

"Tampoco se ha incorporado elemento de convicción que pudiera proporcionar un mínimo de sospecha de que todo o parte del volumen de dinero que estaría depositado en el extranjero pudiera proceder de alguna actividad ilícita". Con estos antecedentes, los camaristas entendieron que corresponde confirmar el sobreseimiento de los imputados.