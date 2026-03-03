La noche de furia de Villarruel: su réplica directa a Milei, el “chupamedismo” y la alusión a Spagnuolo

Lo que ya estaba roto terminó de estallar en pedazos. La vicepresidenta Victoria Villarruel decidió responderle sin ambigüedad a Javier Milei y a su círculo de confianza después de que la acusaron de “golpista” y la trataron con desprecio durante la Asamblea Legislativa del domingo por la apertura de las sesiones del Congreso.

De madrugada, Villarruel disparó respuestas a usuarios de redes sociales en las que consideró “graves” las alusiones de Milei a un supuesto complot contra su gobierno, tildó de “chupamedidas” a dirigentes cercanos al Presidente y atacó con nombre y apellido a Martín Menem, jefe de la Cámara de Diputados, y al exministro de Defensa y hoy diputado Luis Petri. Incluso señaló a los funcionarios “mencionados por (Diego) Spagnuolo”, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que fue grabado mientras describía una supuesta red de corrupción que tenía en la cúspide a Karina Milei y su mano derecha, Lule Menem.

Victoria Villarruel, durante la Asamblea Legislativa, en una foto que ella publicó en sus redes

“Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno”, escribió Villarruel a la 1:07 de la madrugada, en respuesta a un usuario que le reclamaba dejar el cargo.

Decidida a no disimular más la ruptura con Milei, reaccionó ante otra cuenta desde la que le cuestionaban que hubiera usado el celular en la sesión parlamentaria durante el discurso presidencial y afirmaban que eso había molestado al diputado Menem. “Más grave fue la acusación de golpismo que sugirió el Presidente, pero entiendo que Menem tan refinado, distinguido y con amplios conocimientos de protocolo, ceremonial y chupamedismo no haya podido tolerar estar al lado mío”.

Milei la había señalado sin presentar pruebas de participar el año pasado de un complot para desbancarlo y asumir la presidencia en su lugar. “Luego de nuestro triunfo las elecciones de la Ciudad, comenzó a digitarse un ataque sin precedentes en la historia argentina, y que tomó su punto más alto luego de las elecciones del mes de septiembre en la provincia de Buenos Aires; algo que, a opositores y propios, digamos, lo hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia”. Cuando dijo “propios”, Milei enfatizó el mensaje con un cabeceo hacia su derecha, donde estaba sentada Villarruel.

Por si hacía falta traducción, Petri recalcó el lunes en una entrevista en TN la acusación contra Villarruel: “Cuando el Presidente habló de aquellos que desde la oposición y el Gobierno se relamen por sentarse en el sillón de Rivadavia, hizo alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”. Insistió en llamarla “golpista”.

Petri fue el primer blanco del raid de mensajes de Villarruel en su intercambio con usuarios de la red social X. “Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en Iosfa y qué hizo su funcionario mendocino. dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país. Antes de divagar y comentar como una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería ser un desfalco de la obra social de los militares y sus familias”, arrancó, con una mención a la obra social de las Fuerzas Armadas, una crisis que tuvo que gestionar Petri durante su paso por Defensa. Después lo ridiculizó: “Lo conozco por sus cosplays y los trencitos de la alegría”. Aludía a la pulsión del exministro por sacarse fotos con uniformes militares y a los videos virales de sus abrazos a los saltos con Milei antes de algunas reuniones en la Casa Rosada.

En otra respuesta metió el dedo en la llaga del caso Andis. “Lo difícil que debe estar esquivar a los responsables o mencionados por Spagnuolo para meternos a los que nada tenemos que ver”.

Spagnuolo, procesado por coimas, es el responsable de que se instalara la sospecha de que los Menem y Karina Milei eran beneficiarios de dinero negro originado en sobreprecios para la compra de medicamentos para discapacitados. Los audios clandestinos en los que se lo escucha describir una trama de corrupción en la agencia que conducía desataron una de las peores crisis políticas del gobierno libertario. A Milei lo saca de quicio esa acusación: durante la Asamblea Legislativa los diputados del kirchnerismo le gritaron “3 por ciento” (el supuesto porcentaje que recibía su hermana, según los audios). No pudo contenerse. “Sí, sigan con las operetas, que la gente sabe, digamos saben que son unos mentirosos. ¡Saben que los audios son falsos, saben que el que declaró ya dijo que era mentira, pero sigan así ustedes, mintiendo a la gente! ¡Sigan mintiendo a la gente con situaciones que no tienen además los crudos, vamos, sigan mintiendo! ¡Manga de ladrones, manga de chorros, por eso tienen a su líder presa!“, gritó en un tramo del discurso. Villarruel no se privó de golpear donde duele.

El cruce entre Javier Milei y el bloque de la oposición presente en la apertura de sesiones ordinarias

La ceremonia del domingo marcó el reencuentro de Milei y Villarruel después de meses sin verse. La vicepresidenta previó que la transmisión oficial no iba a enfocar el saludo entre ambos y mandó al equipo de prensa del Senado a registrar el momento. Así ocurrió: la televisión no lo mostró, pero después ella ordenó difundir la imagen del tenso apretón de manos en la entrada del Palacio del Congreso.

El saludo entre Milei y Villarruel en el Congreso Comunicacion Senado

La transmisión organizada por el Gobierno hizo un plano que dejó fuera de visión la cabeza de Villarruel -sentada detrás y a la derecha del atril desde el que habló el Presidente-. Solo la incluyeron en el cuadro cuando Milei lanzó la acusación contra ella por el supuesto complot golpista.

A otro usuario que repetía las denuncias en su contra, Villarruel le devolvió: “¿En serio alucinás tanto como quien dice estas huevadas y no aportan una sola prueba de sus afirmaciones?“.

También se defendió cuando le señalaron su silencio ante la denuncia de Milei en el momento en que ocurrió: “El que calla mientras un presidente acusa solo ejerce respeto. No es el ámbito de contradecir a nadie. Creo en la libertad y en que cada uno piense y diga lo que quiera, pero que lo demuestre porque de palabras vacías venimos desde hace décadas en la política y yo no represento el pasado”.