La esposa de Nahuel Gallo criticó sin dar nombres a quienes dicen que participaron de la liberación

María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, cuestionó sin dar nombres a quienes intentan adjudicarse un rol en la liberación del gendarme y sostuvo que algunas personas “se están colgando” del proceso que culminó con su regreso al país. Además, defendió las gestiones que realizó el gobierno nacional.

Durante una entrevista brindada a LN+, Gómez se refirió al proceso que llevó a la salida del gendarme luego de 448 días encarcelado en Venezuela. “Nadie puede decir que el gobierno nacional argentino no pidió por Nahuel durante todos estos meses”, sostuvo.

Gómez señaló que nadie puede negar la atención que le brindó el gobierno argentino al reclamo de liberación de su esposo

“Se trabajó pero sabíamos que el régimen de Delcy Rodríguez no iba a ceder ante el Presidente de la Argentina sino que lo iba a hacer frente a sus amistades”, agregó.

Por otra parte, cuestionó a quienes aseguran haber participado en el proceso que permitió el regreso del gendarme. “Las personas que quieren decir que colaboraron yo creo que hay que dejarlos, se están colgando”, dijo.

Más adelante, en declaraciones también reproducidas por LN+, apuntó contra quienes critican a Gallo. Los calificó de “inescrupulosos y sin empatía”. Según sostuvo, se trata de personas que nunca reclamaron por su liberación incluso “sabiendo que era víctima de una desaparición forzada en Venezuela". Y agregó: “Son lavadores de cara de una dictadura”.

La esposa de Gallo señaló que sabía que Delcy Rodríguez no iba a ceder ante el reclamo del gobierno de Javier Milei (Foto: Federico PARRA / AFP) FEDERICO PARRA - AFP

En otro tramo de la entrevista, se refirió al impacto que tuvo la ausencia de Gallo en la vida familiar, en especial para su hijo Víctor. Contó que durante meses intentó sostener el recuerdo de su padre. “Fue una lucha para que Víctor no olvidara a su papá”, explicó.

Repasó además el momento del reencuentro del núcleo familiar. “Creo que a Nahuel le hizo sacar esa sonrisa tan genuina cuando Víctor se le abalanzó en los brazos”, relató. Según dijo, ese instante confirmó que había sido importante mantener presente la figura paterna durante el tiempo de separación.

Nahuel Gallo brindó una conferencia de prensa en la que contó algunos detalles sobre lo que vivió en Venezuela Soledad Aznarez

También describió el cambio que observó en su hijo tras el regreso del gendarme. “Desde que llegó Nahuel, es otro niño”, afirmó. Y contó que le transmitió al propio Gallo la importancia de ese reencuentro: “Le dije a Nahuel que llegó lo que le hacía falta a Víctor”.

Esta entrevista fue brindada el mismo día en el que Nahuel Gallo tuvo su primer encuentro con la prensa desde su llegada a la Argentina. El gendarme brindó una conferencia de prensa en el edificio Centinela, no respondió preguntas y estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno; y el jefe de la Gendarmería, el general Claudio Brilloni.

Durante su testimonio, dio algunos detalles de los días en los que estuvo privado de su libertad en Venezuela: declaró, entre otras cosas, que recibió tortura psicológica y que el recuerdo de su hijo fue importante para soportar el encierro.