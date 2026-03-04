El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, es el nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, que hoy presentó su renuncia.

De familia judicial, Mahiques fue número dos del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri y ascendió en la política de la mano de Daniel Angelici.

También ocupó cargos en la AFA. El año pasado, cuando Claudio “Chiqui” Tapia presentó la Universidad del Fútbol Argentino (Unafa), anunció a Juan Bautista Mahiques como su vicerrector. Fue el martes 11 de noviembre, nueve días antes de que estallara la polémica por el premio a Rosario Central y de que se abrieran las investigaciones judiciales que involucran a la cúpula de la AFA. Mahiques dijo que inmediatamente después del lanzamiento él informó que desistía de seguir integrando la Unafa y pidió que su nombre fuera eliminado de la página oficial.

También ocupó el cargo de representante en la Comisión de Ética de la Conmebol.

La designación fue anunciada por el presidente Javier Milei en su cuenta de X. “Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo. El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente. VLLC!”, tuiteó Milei.

Las versiones sobre la salida de Cúneo Libarona se intensificaron en los últimos días. Por eso, el ministro saliente, de 65 años, le solicitó a Milei un encuentro en Olivos para resolver su futuro. Cúneo Libarona, que ya había estado cerca de irse en octubre pasado, argumentó que deseaba pasar más tiempo en familia y ocuparse a tareas universitarias, según averiguó LA NACION.

