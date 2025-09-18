Confirman la condena a 3 años por lavado de dinero contra una empleada de Julio de Vido

La Cámara Federal de Casación confirmó la condena a 3 años de prisión en suspenso por lavado de dinero contra Nélida Caballero, la cocinera de Julio de Vido, y ordenó decomisarle su chacra en Formosa, una camioneta Toyota Hylux, un Fiat Strada, un Toyota Etios, un Peugeot RCZ Tiptronic y un cuatriciclo.

Además, la multaron con 340.000.000 de pesos.

Los jueces establecieron que el dinero provenía de Julio de Vido y el empresario Sergio Claudio Cirigliano, ambos condenados por la tragedia de Once.

“Las sentencias condenatorias recaídas con relación a Sergio Cirigliano y Julio Miguel de Vido resultan idóneas para tener prima facie acreditado, como elemento normativo del tipo, el origen ilícito penal de los fondos que han sido lavados en autos”, dice el fallo.

El tribunal dispuso que estos bienes decomisados queden a disposición de la Corte Suprema de Justicia, lo que implica tomar una posición en la disputa con el Poder Ejecutivo que dictó un reglamento propio para administrar bienes decomisados por los jueces.

Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 | Audiencia del día Jueves 26 de Septiembre del 2024. Expediente 10119/2016/TO1 caratulado "CABALLERO, Nélida y otros s/ infracción al artículo 303 C.P.". Captura de pantalla

Caballero, que al declarar contó que desde que salió de su Formosa natal fue empleada doméstica, prostituta, empresaria y emprendedora, fue condenada por Tribunal Oral Federal 7, que también tiene tiene en sus manos la causa de los Cuadernos de las Coimas.

Julio de Vido y su esposa Alessandra Miniccelli la contrataron para su casa tras conocerla en un hotel de El Calafate, donde trabajaba como empleada.

La señora, corpulenta y de anteojos finos, contó en el juicio que en la casa de Julio De Vido, exministro de Cristina Kirchner, conoció a empresarios y banqueros que le regalaron autos, otros bienes de lujo a cambio de sus favores y que le permitieron emprender en sus negocios.

Julio de Vido y Cristina Kirchner Fabián Marelli - LA NACION

Los jueces Germán Castelli, Fernando Canero, Enrique Mëndez Signori, analizaron las pruebas, declaraciones patrimoniales juradas y testimonios, además de la valoración de cada una de ellas hecho por las partes.

Los magistrados concluyeron que la mujer es autora del delito de lavado de activos.

Los abogados no pudieron probar, a pesar de los dichos de la cocinera, que el origen de los fondos con los que Nélida Caballero se hizo de una chacra en Formosa y vehículos de alta gama e incluso un cuatriciclo, eran legales.

Sin embargo, Caballero no irá a prisión, ya que la pena es de ejecución condicional.

No obstante, los jueces le trabaron una multa del doble del valor de la operación de lavado que por entonces ascendía los dos millones de pesos. El valor de la operación se actualizó en 169.979.200 pesos por lo cual la suma final de la multa fue determinada en $ 339.958.401 pesos

La fiscal del juicio Fabiana León dijo que la cocinera usó “la defensa Clerici”, en alusión a la “compañera de viajes” del exintendente Martin Insaurralde, investigados ambos por sus bienes.

Sofía Clerici y Martín Insaurralde Archivo

Los jueces ordenaron el decomiso y puesta a disposición de la Corte Suprema de Justicia de todos los bienes cuyo origen para su adquisición fue cuestionado y probado que no fueron lícitos: una chacra en Formosa, una camioneta Toyota Hylux, un Fiat Strada, un Toyota Etios, un Peugeot RCZ Tiptronic y un cuatriciclo.

Los magistrados convalidaron tanto las penas de prisión, como la multa y el decomiso de los automóviles y el inmueble involucrado en la maniobra.