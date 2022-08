Confirman que Cecilia Moreau reemplazará a Sergio Massa en la presidencia de la Cámara de Diputados

El bloque oficialista de la Cámara de Diputados confirmó hoy que Cecilia Moreau, vicejefa de bloque del Frente de Todos, reemplazará a Sergio Massa como nueva presidenta de la Cámara. Tras un fin de semana cargado de incertidumbre, finalmente el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, informó que su bancada postulará a Moreau al frente del cuerpo en la sesión especial convocada para mañana a las 14.

El principal interbloque de oposición, Juntos por el Cambio, se inclina por abstenerse en la votación . “Es el espíritu mayoritario de la bancada; todavía no está formalizada la decisión, pero nos encaminamos hacia la abstención”, confirmaron fuentes opositoras tras una reunión que mantuvieron, vía remota, los diputados Mario Negri (UCR); Cristian Ritondo (Pro); Juan López (Coalición Cívica); Rodrigo De Loredo (Evolución Radical) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal).

Entre los jefes de bloque opositores primaba el fastidio y la extrañeza. Durante el fin de semana que pasó no recibieron ningún mensaje, oficial o informal, del Frente de Todos sobre quién reemplazaría a Massa. Solo se había limitado a convocar a sesión especial para mañana a las 14. Después, silencio de radio.

“Aquí hubo un hecho no previsto –explicó un importante miembro de la coalición opositora-. Massa abandona la presidencia de la Cámara de Diputados para asumir un cargo en el Poder Ejecutivo en medio de una situación de crisis provocada por el propio oficialismo. Nosotros, como oposición, no tenemos nada que ver con ello y por eso no queremos ser parte. Nuestra posición va más allá de la persona de Cecilia Moreau; tiene que ver con una situación totalmente anómala”.

Massa tiene previsto concurrir a la sesión de mañana, la última antes de renunciar a su banca para asumir como ministro de Economía. Una vez aceptada su dimisión, los legisladores designarán al nuevo presidente de la Cámara; a instancias de Massa, la elegida es Moreau, su mano derecha en el cuerpo. Será la primera presidenta mujer de la Cámara de Diputados.

“Habitualmente este tipo de designaciones se definen en las más altas esferas del oficialismo; se trata nada más ni nada menos que del presidente de la Cámara de Diputados, cuarto en la línea de sucesión presidencial. Sin embargo, la salida repentina de Massa mereció un debate en el bloque, hablar con todos los compañeros. Por esa razón no se confirmó la postulación de Cecilia hasta último momento”, explicaron las fuentes oficialistas.