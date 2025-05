Confirmaron la prisión preventiva del juez federal de Rosario acusado de tener vínculos con los narcos

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó hoy la prisión preventiva ordenada contra el juez federal Marcelo Bailaque, acusado de tener vínculos con el narcotráfico y de haber armado expedientes judiciales para extorsionar a empresarios.

La prisión preventiva, pese a quedar ahora confirmada, no se ejecutará mientras no avance en el Consejo de la Magistratura el desafuero del juez, ya que por ahora Bailaque está protegido por la inmunidad de arresto que se da ser juez federal de Rosario. Pero con esta nueva decisión de la Cámara ya no hay dudas de que, si el Consejo remueve sus fueros, será detenido.

La decisión la tomaron hoy los camaristas Aníbal Pineda, Fernando Barbara y Elida Vidal, informaron a LA NACION fuentes judiciales.

Los camaristas recordaron que la fiscalía -que promueve la detención- sostuvo el pedido “en la existencia del peligro de entorpecimiento de las investigaciones” y no en un peligro de fuga.

El juez federal Marcelo Bailaque sale de la sala de audiencias de los tribunales federales de Rosario Marcelo Manera

Ese riesgo de entorpecimiento, según la fiscalía, se motiva en las herramientas de Bailaque, como juez federal, para “tener cierta ascendencia sobre los testigos que eventualmente van a ir a la audiencia de juicio o la posibilidad de acceder al sistema digital Lex 100 para poder intervenir en las causas” en trámite que motivan la investigación de la fiscalía.

Arresto domiciliario

Ese peligro de entorpecimiento de las investigaciones -dijo la Cámara- “se neutralizará con el arresto domiciliario del Dr. Bailaque, ya que la mejor de las distintas opciones que establece el Código Procesal Penal como medida cautelar, es la prevista en el inciso J del artículo 210 del Código Procesal Penal Federal, que se refiere básicamente al arresto del investigado en su propio domicilio”.

Los camaristas dijeron que si avanza el juicio y Bailaque finalmente es condenado, le corresponderá al tribunal que intervenga resolver si va a una cárcel o cumple prisión en su domicilio.

“Pero en estos momentos estamos en el inicio de las investigaciones y no es una pena sino una detención domiciliaria que tiende a evitar la posibilidad de entorpecimiento de las investigaciones que manifiestan los fiscales que existe”, dijeron los camaristas.

“La cautelar se dispone por el término de 90 días”, afirmaron. Además, dispusieron un embargo sobre los bienes del juez por la suma de seiscientos millones de pesos.