Rosario Central vs. Libertad: en qué canal pasan hoy el partido por la Copa Libertadores 2026

La cuarta fecha de la Copa Libertadores 2026 se abre este martes con dos partidos y uno de ellos lo protagonizan Rosario Central vs. Libertad de Paraguay desde las 19 en el estadio Gigante de Arroyito con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio -en simultáneo, Palmeiras visita a Sporting Cristal-.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Rosario Central vs. Libertad

El Canalla, comandado futbolísticamente por Ángel Di María, es líder de la zona H con siete puntos junto a Independiente del Valle gracias a dos triunfos y un empate entre sí y ambos tienen el anhelo de ganar en el arranque de la segunda rueda para sentenciar sus clasificaciones a octavos de final. Ello solo ocurrirá si se imponen en sus respectivos duelos -el Matagigantes visita a Universidad Central de Venezuela desde las 21- porque se ayudarán mutuamente.

El elenco guaraní, que cuenta en su plantel con el ex-Rosario Central Federico ‘Pachi’ Carrizo, perdió los tres encuentros que disputó en el certamen continental y marcha último sin unidades. En ese contexto, se juega su última chance para pelear por el pasaje a la próxima etapa porque con una derrota queda eliminado y solo podrá aspirar a ser tercero y pasar a la Copa Sudamericana.

En Asunición, Rosario Central venció a Libertad de Paraguay 1 a 0 DANIEL DUARTE - AFP

Posibles formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Federico Navarro o Guillermo ‘Pol’ Fernández, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Federico Navarro o Guillermo ‘Pol’ Fernández, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón. Libertad: Rodrigo Morinigo; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez, Matías Espinoza; Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Iván Franco, Federico Carrizo, Alexis Fretes y Lorenzo Melgarejo DT: Juan Samudio.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.32 contra 11.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 5.40.

Ambos clubes se enfrentaron en la primera rueda en Asunción, Paraguay, y ganó Rosario Central 1 a 0 con gol de Enzo Copetti.