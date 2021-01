Pescadores bloquearon distintos puntos de la provincia en repudio a la veda total de pesca deportiva y comercial -hasta el 31 de marzo- que dictó un juez federal a pedido de organizaciones ambientalistas, que alertaron sobre el impacto de la bajante histórica del río Crédito: Marcelo Manera

ROSARIO.- El nuevo año comenzó con un conflicto intenso en Santa Fe, donde pescadores cortan rutas en distintos puntos de la provincia, en repudio a la veda total de pesca deportiva y comercial -hasta el 31 de marzo-, que dictó la Justicia Federal de Rosario el 28 de diciembre pasado, luego de que las ONGs Paraná No se Toca y Asociación Civil Identidad Ecológica realizaran una presentación judicial en la que alertaron sobre el impacto que tendrá para la fauna ictícola la extrema bajante del río, que es la más importante de los últimos 50 años.

Este lunes a la mañana una decena de rutas en distintas partes de Santa Fe amanecieron cortadas, con piquetes que instalaron los pescadores, que se oponen a la restricción impuesta por el juez federal Luciano Carbajo, que avaló el pedido que realizaron estas dos ONG, que basaron su demanda en distintos informes científicos que alertan sobre el peligro de que se corte el ciclo reproductivo de varias especies ante la extensa bajante del río.

En Santa Fe las organizaciones ecologistas tienen cada vez más relevancia en la agenda política, a partir no solo de las demandas a raíz de la histórica bajante del Paraná, sino también por los recurrentes incendios en el Delta. Estos problemas ambientales generaron en 2020 multitudinarias movilizaciones en el puente Rosario-Victoria, convocadas por la Multisectorial Humedales. Los movimientos ambientalistas se transformaron en un actor político, por fuera de los partidos tradicionales.

La Asociación Civil de Pescadores es la que motoriza las protestas en ambas manos de la autopista a Rosario-Santa Fe; en el puente Rosario-Victoria; en la ruta nacional 11 a la altura de Tacuarandí; en ruta Nº1, a la altura de Reconquista, Romang, Alejandra, San Javier y Colonia Macías; y en Santa Fe, frente a la sede de los tribunales federales.

Protesta de pescadores en Santa Fe Crédito: Marcelo Manera

"Pedimos que nos dejen trabajar", aseguró Ángel Lemaire, uno de los manifestantes, que advirtió que no se van a retirar de la autopista Rosario-Santa Fe hasta que tengan respuesta de las autoridades. Según los manifestantes, unas 4200 familias viven de la pesca en Santa Fe.

La queja de los pescadores es que el fallo "prohíbe la pesca comercial y deportiva en el río Paraná del lado de Santa Fe y no en Entre Ríos. Cuidemos el recurso, pero entre todos. Santa Fe no puede pescar; pero Paraná sí. No entiendo cómo cuidan el recurso. Cuidemos el recurso, pero no de esta forma", señalaron.

El gobierno de Omar Perotti prepara una apelación al fallo del juez Carbajo, que se concretaría entre hoy y mañana. El gobierno está disconforme con la medida dictada por el magistrado. Ese argumento lo planteó el ministro de la Producción, Daniel Costamagna, que consideró -en diálogo con la radio Aire de Santa Fe- que la veda "no tiene asidero y es contradictoria".

En el fallo, el magistrado exhortó a las autoridades nacionales, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; Subsecretaría de Pesca y Agricultura; Prefectura Naval; Gendarmería Nacional; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a que intensifiquen las tareas de control y fiscalización de la actividad pesquera en Santa Fe, para contribuir al cumplimiento de la veda.

En el planteo judicial que realizaron El Paraná No se Toca y la Asociación Civil Identidad Ecológica advierten -según el fallo al que tuvo acceso LA NACION- que como "consecuencia de la histórica y extraordinaria bajante del río Paraná, se afecta negativamente la temporada reproductiva de los peces".

Protesta de pescadores en Santa Fe Crédito: Marcelo Manera

"Las especies de la fauna ictícola en esta bajante, resultan vulnerables en atención al escaso cauce del río principal, dada la imposibilidad de esparcirse y habitar por cursos menores, lo que ha facilitado la pesca indiscriminada, ya que no ha disminuido la tasa de exportación del sábalo", advirtió la sentencia.

La respuesta del gobierno de Santa Fe en la causa judicial fue oponerse a la medida. Según el fallo, en la administración de Perotti señalaron que el reclamo judicial "es genérico e impreciso" y señalaron que el gobierno no adoptó la veda anteriormente porque "las cuestiones sobre pesca deben observarse desde una perspectiva amplia, en base a diferentes ejes, como el ecológico, biológico, social, económico y gubernamental".

