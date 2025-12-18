“El impacto del cautiverio”: revelan el informe preliminar de la muerte de Kenya, la elefanta que había llegado a Brasil desde Mendoza

Cuarenta y ocho horas después de la muerte de Kenya, la elefanta que había llegado desde el exzoo de Mendoza, el santuario brasileño en el que estaba desde julio pasado, emitió un comunicado en el que dio detalles preliminares de la necropsia del animal.

Además, el Santuario de Elefantes de Brasil adelantó el informe también preliminar de la autopsia de Pupy, el otro ejemplar que murió en ese espacio del Mato Grosso, en octubre pasado, luego de haber sido trasladada desde el Ecoparque porteño.

“Aunque hemos compartido que las dos muertes no parecen estar relacionadas, algunas personas siguen expresando dudas. Como nuestro objetivo es la transparencia, a menudo compartimos mucha más información de la que compartiría un zoológico u otro santuario, y en este caso sentimos el peso de esas expectativas más que nunca”, justificaron desde la organización.

El informe comienza con la necropsia de Pupy que, según consignaron, “reveló que entre el 30% y el 40% de sus pulmones estaban infiltrados por una especie de ameba que causó abscesos y neumonía. El patólogo indicó que es anormal que una ameba afecte a los pulmones, por lo que cuando se observa suele tratarse casi con certeza de un cuerpo inmunodeprimido”.

Inmediatamente, se añade: “Esta ameba también se encontró en sus intestinos y se cree que se embolizó hacia los pulmones. Junto con la ameba hallada en los intestinos, también hubo una infiltración de protozoos a lo largo de todo su sistema digestivo, causando una gastritis severa”.

En tanto, sobre la necropsia de Kenya se señaló: “Su cuerpo presenta un cuadro de libro de texto sobre el impacto del cautiverio. A través de radiografías, se hizo inmediatamente evidente que tenía una osteomielitis severa, con la ausencia del último dígito en la mayoría de los dedos de sus patas, así como del segundo dígito del dedo externo en las patas delanteras. El codo que le causaba molestias y mostraba signos serios de disfunción evidenció una degradación articular crónica con líquido sinovial anormal, que será analizado”.

El informe continúa: “Había nódulos, úlceras, un quiste grande y otros problemas que involucraban distintos órganos de su cavidad abdominal. Pero el problema más significativo estaba en los pulmones, donde el patólogo indicó —y fue respaldado por fotografías compartidas con un veterinario de grandes animales— que era altamente probable la tuberculosis. La enfermedad estaba muy avanzada, con infiltrados granulares en ambos pulmones y colapso alveolar. Todos los hallazgos macroscópicos con relevancia médica eran problemas crónicos, lo que significa que era algo con lo que había vivido antes de su llegada a Brasil”.

El informe completo

Queremos expresar con profunda tristeza nuestro dolor por las muertes de las elefantas africanas Pupy y Kenya. Parte de lo que buscamos es crear un sentido de conexión entre ustedes y los elefantes, pero a veces eso implica compartir momentos difíciles, no solo los felices. Sabemos que hay quienes apoyan al santuario, comprenden el terrible impacto del cautiverio y reconocen que los elefantes del Santuario de Elefantes de Brasil reciben un nivel de atención médica que no existe en ningún otro lugar de Sudamérica. También sabemos que hay personas que no nos conocen tan bien y que tienen preguntas. Además, existen quienes parecen celebrar la muerte de elefantes cautivos en santuarios, ya que eso les brinda la oportunidad de crear o reforzar campañas de propaganda contra la institución del santuario y quienes trabajan para impulsarla. Por ello, vamos a hacer algo que generalmente no hacemos: compartir información preliminar de las necropsias de Pupy y Kenya.

Las necropsias, por su propia naturaleza, tardan meses en completarse, debido al tiempo que deben estudiarse las muestras y los cultivos. Por esa razón, aún hay dos pruebas pendientes de la necropsia de Pupy. El tiempo también será un factor en los resultados de Kenya, ya que el laboratorio universitario que realiza los análisis ya cerró por las fiestas y no procesará ninguna de sus muestras hasta enero (están correctamente preservadas hasta entonces). Aunque hemos compartido que las dos muertes no parecen estar relacionadas, algunas personas siguen expresando dudas. Como nuestro objetivo es la transparencia, a menudo compartimos mucha más información de la que compartiría un zoológico u otro santuario, y en este caso sentimos el peso de esas expectativas más que nunca.

La necropsia de Pupy reveló que entre el 30 y el 40 % de sus pulmones estaban infiltrados por una especie de ameba que causó abscesos y neumonía. El patólogo indicó que es anormal que una ameba afecte a los pulmones, por lo que cuando se observa suele tratarse casi con certeza de un cuerpo inmunodeprimido. Esta ameba también se encontró en sus intestinos y se cree que se embolizó hacia los pulmones. Junto con la ameba hallada en los intestinos, también hubo una infiltración de protozoos a lo largo de todo su sistema digestivo, causando una gastritis severa. Las muestras fecales de Pupy habían sido analizadas y enviadas a dos laboratorios distintos antes de su fallecimiento, y siempre regresaron con resultados normales. También se realizaron otras pruebas, sin que ninguna arrojara un diagnóstico de lo que estaba atravesando.

La necropsia de Kenya fue muy diferente. Su cuerpo presenta un cuadro de libro de texto sobre el impacto del cautiverio. A través de radiografías, se hizo inmediatamente evidente que tenía una osteomielitis severa, con la ausencia del último dígito en la mayoría de los dedos de sus patas, así como del segundo dígito del dedo externo en las patas delanteras. El codo que le causaba molestias y mostraba signos serios de disfunción evidenció una degradación articular crónica con líquido sinovial anormal, que será analizado. Había nódulos, úlceras, un quiste grande y otros problemas que involucraban distintos órganos de su cavidad abdominal. Pero el problema más significativo estaba en los pulmones, donde el patólogo indicó —y fue respaldado por fotografías compartidas con un veterinario de grandes animales— que era altamente probable la tuberculosis. La enfermedad estaba muy avanzada, con infiltrados granulares en ambos pulmones y colapso alveolar. Todos los hallazgos macroscópicos con relevancia médica eran problemas crónicos, lo que significa que era algo con lo que había vivido antes de su llegada a Brasil. Durante el tiempo de Kenya con nosotros, además de análisis de heces y orina (ambos normales), realizamos dos veces un amplio panel de análisis de sangre. El primero mostró una mejora respecto a la muestra tomada en Mendoza, y el segundo presentó algunas mejoras adicionales sobre el primero (tomado la semana en que falleció), pero ambos se veían muy bien para una elefanta de su edad y no eran lo que se esperaría de un animal en el estado físico interno en el que Kenya se encontraba.

Ambas elefantas conocieron lo comprometida que estaba su salud antes de su llegada, en algunos casos significativo. Pupy y Kuky (quien falleció antes de ser trasladada al santuario), que cuando las conocimos parecían tener muchos más años que su edad real, debían alternar el tiempo al aire libre con Mara, con quien en algún momento compartieron recinto, lo que solo agravó su obesidad mórbida. Las fasciculaciones de la trompa de Pupy y los espasmos oculares eran indicios de posibles problemas más profundos. Kenya sufrió diarrea crónica durante décadas, además de una dieta inapropiada, infecciones crónicas en los colmillos y falta de atención médica, hasta que nosotros proporcionamos entrenadores y cuidadores para atenderla. Esa fue su realidad antes del santuario. Los elefantes de Buenos Aires sí recibieron muy buenos cuidados por parte de cuidadores amorosos y dedicados una vez que el antiguo equipo fue removido. Esas personas hicieron lo mejor que pudieron, y estamos agradecidos por ello, pero ninguno de sus esfuerzos podía revertir décadas de daño y el impacto de un recinto que, aunque históricamente hermoso, era completamente inadecuado para elefantes.

Sabemos que cuando algunas personas oyen la palabra “tuberculosis” en relación con Kenya, eso genera preocupación sobre la posible exposición de Pupy. Hasta el momento, las muestras de Pupy han dado negativo para tuberculosis. Su cultivo es una de las pruebas que aún están pendientes, pero otras dos pruebas para TB ya se han completado y ambas resultaron negativas. No tenemos cuidadores que vayan y vengan entre los hábitats asiático y africano, ni existe ningún punto donde los hábitats se crucen, por lo que no hay motivo de preocupación por transmisión entre especies. Dado que la tuberculosis aún existe en humanos tanto en Argentina como en Brasil, todo nuestro personal (incluido mantenimiento y cocina) ha sido testeado en el pasado. Los cuidadores y entrenadores/cuidadores contratados con cualquier exposición a otros elefantes deben realizarse pruebas cada seis meses. Inicialmente, el equipo de patología pensó que lo más probable era que Pupy tuviera algo viral, por lo que se implementaron estrictos protocolos de cuarentena. Aunque finalmente no fue el caso de Pupy (y por eso generalmente no se comparten resultados preliminares), la cuarentena se mantuvo, ya que todavía no contábamos con el informe final de Pupy.

Según el comunicado emitido por el Ecoparque Mendoza a partir de la necropsia de Tamy (quien falleció antes del traslado de Kenya), no se encontró tuberculosis en sus muestras. Guillermina, otra ex residente de Mendoza, fue examinada después del fallecimiento de su madre Pocha, y dio negativo tanto para TB latente como activa. En aras de la salud general y para asegurar una atención médica continua y exhaustiva, Guille continuará siendo evaluada conforme al protocolo recomendado y utilizado por la Asociación Zoológica.

Debido a la naturaleza médica de las cuestiones planteadas y a la sensibilidad y especificidad de las preguntas que algunas personas puedan tener, no responderemos a las preguntas dejadas en los comentarios. Es difícil saber que hay individuos y grupos tan opuestos al movimiento de los santuarios que podrían sacar nuestras palabras de contexto o intentar tergiversar lo que hemos dicho. Confiamos en que compartir la información de la que disponemos permita al menos dejar atrás las especulaciones sobre si las dos muertes de las elefantas estuvieron relacionadas entre sí o con una falta de atención adecuada. No tenemos motivo para eludir los resultados, porque nuestro objetivo es siempre brindar a los elefantes la mejor vida posible. Cuantos más datos tengamos a nuestro alcance, mejor podremos esforzarnos por cuidarlas y darles la libertad de encontrarse a sí mismas que, de otro modo, quizá nunca habrían tenido.