Un joven militante de la Libertad Avanza, identificado como Patricio Chazarreta, caminaba con un amigo por una de las calles laterales del edificio del Congreso cuando manifestantes de la oposición los increparon y uno de ellos lo golpeó en la cara.

Las imágenes del hecho fueron registradas por la señal TN y muestran a Chazarreta caminando con un amigo y a los segundos es agredido por un hombre que se acerca, lanza un golpe y luego continúa en guardia para continuar la pelea.

Chazarreta subió lo ocurrido a sus redes sociales y desde un video en X, junto con un amigo, David Urbani, explicó lo ocurrido y dijo que se encontraba “intacto” luego del golpe.

La mandíbula intacta después de la "piña" que le metió por la espalda el zurdo boxeador jajajaapic.twitter.com/b58wfTpjY9 — Usuarios siendo domados (@sindicatodedomX) February 1, 2024

“Estábamos yendo con un grupo de amigos para entrar al Congreso y de apoco se acerca gente y nos empiezan a echar”, comenzó David.

“Le digo vámonos y viene este cagón de atrás y me pega una piña. Vi que hace boxeo, pero no me pegó como si hiciera boxeo. Esto [por la agresión] se repitió con [Ramiro] Marra así que diría que es una actitud de la izquierda”, continuó Patricio.

El hombre, según más tarde comunicaron desde las redes sociales, es Gastón Enrique Garriga, se presenta como docente de Flacso, comunicador y director comercial en la AM530 Somos Radio.

La jornada de ayer había comenzado pacíficamente, pero con el correr de las horas el ambiento comenzó a ser tenso en las afueras del Congreso. Parte de los manifestantes protagonizaron agresiones contra periodistas, militantes de la LLA, ya que más tarde fue agredido Rodrigo Marra, así como personas que eran parte de la convocatoria.

Caída la tarde, el jefe del bloque de legisladores porteños de La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, cerca del Congreso de la Nación luego de que la sesión por el tratamiento de la ley ómnibus haya pasado a cuarto intermedio para que el debate sea retomado este jueves.

En tanto, por no hacer caso a las autoridades, cinco mujeres y un hombre fueron detenidos. Las mujeres habían estado sentadas en medio de una calle y no querían levantarse, por lo que las fuerza federales aplicaron el protocolo antipiquetes y fueron detenidas.

Una de ellas es de la UCR, por lo que dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) reclamaron su liberación y hoy ante de las 10 todo el grupo se encuentra ya en libertad.

