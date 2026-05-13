ATE anunció una medida de fuerza para el viernes que afectará a los aeropuertos del país

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció este miércoles una Jornada Nacional de Lucha para el viernes próximo con protestas en los aeropuertos de todo el país, en rechazo al despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En caso de no tener respuestas favorables, el gremio “avanzará en un nuevo paro para la semana siguiente que podría provocar la suspensión de vuelos en todo el país”, indicó ATE en un comunicado.

“No han existido respuestas concretas a las demandas que tenemos los trabajadores. Estamos frente a un Gobierno que se reitera en el incumplimiento de los acuerdos. Además, las conciliaciones obligatorias que fueron convocadas por la autoridad laboral resultaron en todos los casos inconducentes para resolver el conflicto”, expresó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

La asamblea de ATE

El referente sindical puntualizó que el viernes próximo “vence el mes de preaviso que le dieron a 140 trabajadores del SMN que serían despedidos. Además ya hay 25 estaciones meteorológicas que funcionan de manera parcial no realizando controles de noche. Esto afecta la seguridad de todas las operaciones”, añadió.

También señaló a través de un comunicado que en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) “el Gobierno continúa sin materializar un aumento que ya estaba acordado e incluso liquidado en todos los recibos de haberes”.

“Si no se garantiza la continuidad laboral de todos los agentes del SMN y no se avanza con los incrementos salariales que fueron pautados, la próxima semana vamos al paro”, advirtió.

La protesta

La protesta del viernes próximo es impulsada desde los sectores aeronáuticos en los que ATE tiene representación: el SMN, la ANAC y la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA).

El epicentro será el Aeroparque Jorge Newbery, donde desde las 10.30 se sumarán también otros otros sindicatos aeronáuticos como la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y trabajadores de Intercargo, entre otros.

Asamblea por despidos en el SMN

Además, ATE envió una nota a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo para rechazar que el Poder Ejecutivo anule las medidas de fuerza en el SMN con la excusa de que se trata de un “servicio esencial”.

El conflicto en el SMN

La seccional de ATE del SMN había suspendido por segunda vez a fines de abril el paro que estaba dispuesto en ese organismo ante la intención del Gobierno de desvincular a 140 trabajadores.

El primer intento de medida de fuerza había sido desactivado después de que el Gobierno catalogara esa acción de “ilegal” por tratarse de un “servicio esencial”.

La consecuencia directa del paro hubiera sido que no habrían despegado ni aterrizado aviones en los aeropuertos argentinos, a excepción de los vuelos sanitarios y humanitarios, dado que el SMN provee la información necesaria para los pronósticos aeronáuticos que habilitan el vuelo de los aviones.

El conflicto se originó después de que el Ministerio de Defensa confirmara 140 desvinculaciones del organismo científico, una medida gestionada en conjunto con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en la primera de tres etapas de un proceso orientado a “modernizar el organismo”.