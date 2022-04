Consejo de la Magistratura: Juntos por el Cambio advirtió que denunciará penalmente a Cristina Kirchner y Sergio Massa si no acatan el fallo de la Corte

La plana mayor de Juntos por el Cambio en el Congreso advirtió esta tarde que demandará penalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y a la titular del Senado, Cristina Kirchner, si en las próximas horas no formalizan la designación de la diputada Roxana Reyes (UCR) y del senador Luis Juez (Pro) como representantes de las segundas minorías en el Consejo de la Magistratura, en virtud del fallo de la Corte Suprema.

Por segunda vez en menos de una semana, los jefes de los bloques de Juntos por el Cambio de ambas cámaras reclamaron que, en función del fallo de ayer en la Corte Suprema –por el cual ordenó el inmediato funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una nueva composición–, Massa y Cristina Kirchner designen “de manera urgente” a los dos representantes del Poder Legislativo que restan para completar la integración del cuerpo.

“Exigimos que sin dilación procedan a las designaciones pendientes por la gravedad institucional que le haría al país de no hacerlo. Además, vamos a pedir al presidente Alberto Fernández que retire inmediatamente el pliego del juez (Daniel) Alonso [el magistrado federal Paraná que prohibió por medio de una precautelar que el Congreso envíe sus representantes al Consejo]”, arrancó Mario Negri, jefe del bloque de diputados radicales. “No vamos a tolerar ninguna maniobra parlamentaria dilatoria”, sostuvo.

La conferencia de prensa de Juntos por el Cambio en el Congreso Fabián Marelli - LA NACION

“No estamos mendigando nada que no nos corresponde –enfatizó el senador Juez–. Le corresponde a la oposición esos lugares; no es una interpretación que Sergio Massa y Cristina Kirchner puedan hacer sobre el tema. Esto tiene que quedar claro. Yo soy un tipo del derecho y exijo que la Cristina Kirchner cumpla con la ley; de lo contrario, haré una denuncia penal por incumplimiento de funcionario público”.

“El oficialismo jugó con todos los tiempos, destruyeron las instituciones por medio de un puntero político devenido en juez federal de Paraná. Todo por un capricho inexplicable, por el pánico a la justicia de esta mujer [por Cristina Kirchner]. Los problemas de la Argentina son mucho más profundos que los problemas judiciales de la presidenta (sic)”, asestó.

En la misma línea se expresó el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López. “La Corte Suprema aludió en su fallo a la figura de sedición al referirse a la actitud que tuvo el juez Alonso. Esa misma figura le pueden caber a Cristina Kirchner y a Sergio Massa; si no cumplen con el fallo, nosotros iremos a la Justicia”, sostuvo.

La conferencia de prensa de Juntos por el Cambio en el Congreso Fabián Marelli - LA NACION

El jefe de senadores de Pro, Humberto Schiavoni, advirtió sobre la gravedad institucional del conflicto generado entre el Congreso y la Corte. “Los fallos de la Corte no son opinables, son acatables, más allá de que nos gusten o no nos gusten”, sostuvo. En el mismo sentido se expresó Cristian Ritondo, jefe de diputados de Pro. “Llamo a la reflexión al presidente de la Cámara de Diputados y a la vicepresidenta para que retomen el camino de la racionalidad y acaten el fallo de la Corte Suprema, que no tiene una libre interpretación política, debe ser de cumplimiento efectivo”, enfatizó.

“Ninguno de nosotros está por encima de la ley ni de las instituciones y las sentencias de la Corte deben acatarse. El único camino es el cumplimiento de la sentencia”, señaló, por su parte, la diputada Reyes.