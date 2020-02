Consejo social: Roberto Lavagna no respalda su creación

Dijo que no es el momento para constituir el organismo porque "ningún sector quiere ceder" Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de febrero de 2020

El excandidato presidencial Roberto Lavagna manifestó ayer que no es el momento correcto para la creación del Consejo Económico y Social. Indicó además que ya transmitió esa percepción al presidente Alberto Fernández, quien lo barajaba como un hombre con condiciones para liderar ese organismo.

Lavagna justificó sus dudas en que, según entiende, existe una reticencia "a ceder" en los diversos sectores.

"Le dije a Alberto Fernández que no creo que sea un momento adecuado para hacer un consejo económico y social, porque veo en los distintos sectores -empresarios y sindicales- una actitud de no querer ceder en nada", manifestó el exministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, en una entrevista con Radio Con Vos.

En esa misma línea, Lavagna agregó que "con la rigidez actual, desde los productores de Vaca Muerta hasta los jubilados, pasando por jueces, diplomáticos y sindicatos, todo el mundo se mantiene en su posición y es difícil cambiar". Anticipó que, si eso no sucede, los resultados "serán similares" a los de los últimos años.

En enero, Fernández había dicho que le "encantaría" que Lavagna presidiera el Consejo Económico y Social, un organismo que actuaría, en un primer momento, para delinear estrategias de acción ante la crisis y también en políticas a mediano y largo plazo. El nombre del excandidato presidencial circulaba como uno de los que tenían mayores posibilidades de conducir ese espacio.

El representante de Consenso Federal expresó también que un organismo de esas características "tiene que dedicarse a cuestiones estratégicas de mediano y largo plazo y permitirle al Gobierno que proponga las distintas políticas en la coyuntura".

Jubilaciones uniformes

En la entrevista, Lavagna también se refirió al proyecto para modificar las jubilaciones de privilegio que el Gobierno envió al Congreso y que comenzará a tratarse hoy en las comisiones de Presupuesto y Seguridad Social.

"No puede haber, entre las jubilaciones más altas y más bajas, la diferencia que hoy hay", dijo el exministro de Economía, y consideró que "se debe hacer más uniforme el sistema jubilatorio".

Consultado sobre cómo evaluaba la marcha del gobierno de Fernández en sus primeros meses, sostuvo: "Hay cosas que no me gustan, pero son temas puntuales. Globalmente, veo un enfoque que mira mucho más a la producción, al empleo, al país hacia adentro, y no hacia esa absurda política de vivir para pagar".