Numerosos dirigentes de la oposición contestaron la polémica declaración de Fernández, que afirmó que "A la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri". Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

En una fuerte muestra de unidad, Juntos por el Cambio cuestionó hoy con dureza los dichos de Alberto Fernández, quien lanzó un duro y polémico ataque al expresidente Mauricio Macri durante una entrevista. "A la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri", lanzó el mandatario.

"Se llena la boca hablando de unidad y cada 24 horas demuestra lo lejos que está de querer buscar consensos. Con el sello del cuarto gobierno kirchnerista, el Presidente habla de unidad y muestra desprecio hacia Juntos por el Cambio. ¿Entendemos de quién estamos hablando?", escribió la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, en Twitter.

"Impresionante. No puedo creer que el Presidente de la Nación en el medio de este drama, con los muertos que hay en la Argentina, con las empresas destruidas, con un millón de trabajadores en la calle, con otros tantos que no sabemos que cobrarán el 20% o el 30% del salario, salga a comparar que esto es menos drama que nuestro gobierno", dijo además la exministra de Seguridad. Y agregó: "La verdad que es una falta de respeto. No sé qué palabra usar. Me entristece mucho que un presidente diga semejante barbaridad y tenga tan poca empatía con la gente a la que ha llevado desde hace más de cinco meses a esta situación terrible".

La presidenta de la Coalición Cívica y diputada nacional Paula Oliveto, aseguró que "no puede creer" lo que dijo el Presidente. "¿Se puede caer tan bajo? ¿Tanto le piden? Nos tiene encerrados hace 6 meses, la economía se hunde y la desocupación llega al 15%. La inseguridad y la violencia crecen día a día. Gobierne, que para eso lo votaron", escribió en las redes sociales.

El diputado nacional Waldo Wolff, uno de los más duros en sus críticas al Gobierno, acusó al Presidente de ser "mentiroso" y de "faltarle el respeto a mucha gente". En un tuit, Wolff pidió que el mandatario "deje de dividir" y enumeró características de la gestión actual. "6947 muertos, 61.000 empresas cerradas, 1 millón de desocupados, violencia policial, récord de decretos, descenso de reservas, inseguridad, toma de tierras", escribió, entre otras.

El diputado nacional y vicepresidente del Pro, Federico Angelini, dijo que las declaraciones son parte del "cinismo" del oficialismo. "Este nivel de cinismo, al que nos tienen acostumbrados varios dirigentes del kirchnerismo, no lo esperábamos de parte del presidente Fernández, porque él sabe muy bien que en lo poco que lleva de gestión ya han aumentado el desempleo y la pobreza, y en salud, ya estamos entre los 10 países con mayor cantidad de contagios, implementando, incluso, una de las cuarentenas más largas del mundo", dijo.

En ese sentido, el senador Esteban Bullrich afirmó que las declaraciones de Fernández no son ciertas. "Eso es falso Presidente y usted lo sabe. Dedíquese a gobernar. Respete el esfuerzo, el sacrificio y la angustia de millones de argentinos que esperan que superemos esta crisis trabajando unidos", lanzó.

"No hay un solo argentino que le haya ido bien con este drama. No se gobierna con críticas", dijo en tanto la senadora y vicepresidenta segunda de Pro, Laura Rodríguez Machado.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, en tanto, apuntó contra las chicanas. "Muertos, enfermos, angustia, miedo. Eso es el coronavirus. Este no es un momento para las chicanas señor Presidente. Una comparación triste y que falta a la verdad. La Argentina necesita diagnósticos honestos y mucho trabajo en conjunto", lanzó en Twitter.

El exministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, le dijo al Presidente que "sus declaraciones comparando la pandemia con el gobierno anterior no están a la altura de la investidura que detenta" y le pidió que "deje para cuadros menores la expresión de las tensiones/contradicciones de la alianza que integra".

Así como las críticas provinieron tanto de los sectores duros como los moderados del macrismo, el exconsejero de la Magistratura Alejandro Fargosi lamentó que se siga considerando al Presidente como un "moderado" dentro del kirchnerismo. "¿Porqué algunos periodistas y politólogos siguen considerando a AF como "moderado"? Profundiza la grieta cada vez que toma un micrófono", dijo.

"Hace meses señalé que el Presidente le vendió el alma al diablo y es el Juárez Celman y el peón del ajedrez de Cristina Kirchner. Tenga cuidado Presidente, debería cuidarse de su vicepresidente que le hace decir y hacer cualquier cosa y lo humilla a diario antes de desecharlo", apuntó el diputado nacional radical Alvaro de Lamadrid.

José Cano, por su parte, afirmó que lo que dijo Fernández en la entrevista es "peligroso" y le pidió "respeto" a las familias de los fallecidos por coronavirus. "Vino a terminar con el odio y habla de una Argentina unida pero día por medio busca desunirla con sus declaraciones", dijo.

La comparación del gobierno de Macri con los efectos que puede dejar la pandemia en la economía fue lo que más enojó al macrismo. El diputado nacional Cristian Ritondo afirmó que "hay comparaciones que causan un profundo dolor".

"Este año no podrá ser mejor que ningún otro que hayamos vivido en democracia. Ya llevamos 6947 argentinos muertos. Hay comparaciones que causan un profundo dolor. En su afán de atacar a la oposición, el presidente se olvidó de las miles de familias que perdieron a un ser querido", dijo. Y agregó: "Al dolor de las miles de familias que ni siquiera pueden despedir a sus muertos, se suma el de los jubilados y asalariados que deben vivir con los niveles más bajos de ingresos de los últimos 15 años.

"Salga de Olivos y recorra el conurbano y la ciudad", lanzó, por su parte, Graciela Ocaña. "Ahí va a ver las consecuencias de la cuarentena más larga del mundo. Sea respetuoso, se perdieron 1 millón de empleos, se cerraron miles de empresas. Salga menos en helicóptero y escuche a la sociedad y menos a Cristina Kirchner", sostuvo.

La diputada nacional radical Karina Banfi, en tanto, le pidió al Presidente que no piense que está inmerso en una competencia. "Esto no es una competencia. Preocúpese usted de por qué la sociedad, en su Gobierno, está triste y desolada. Le temen al Gobierno que le coarta sus libertades y derechos. La pandemia arrasó con lo poco que tenían, que a usted no le arrebate la cordura", dijo.

Las críticas también surgieron entre los diputados provinciales de Juntos por el Cambio. Alex Campbell, por caso, dijo: "Ya casi 7000 familias argentinas perdieron a sus seres queridos. Estas declaraciones no colaboran con las necesidades del hoy y tampoco con las de nuestro mañana. Escuchemos a nuestra sociedad que nos demanda diálogo y trabajo conjunto para sacar a la Argentina adelante".

"¿Así pretende el Presidente 'trabajar juntos' para seguir enfrentando la pandemia y la postpandemia? Decir semejante barbaridad cuando llevamos 5 meses de cuarentena, más de 300 mil contagiados y miles de muertos es una falta d respeto al esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino", cuestionó, en tanto, Daniel Lipovetzky.

En sus dichos a Radio 10, Fernández también apuntó contra el exsenador radical Ernesto Sanz, que volvió a la escena política con una polémica intervención, tras años de mantener un perfil bajo. "Era mejor cuando Sanz estaba callado. Que se dedique a los negocios", cuestionó Fernández.